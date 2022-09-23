Кыргызский фильм "Дорога в Эдем" выиграл два приза МКФ "Литература и кино"

Фильм "Акыркы көч" ("Дорога в Эдем") выиграл два приза 28-го Международного кинофестиваля "Литература и кино". Смотр прошел в городе Гатчина (Россия).

Первый российский кинофестиваль "Литература и кино" прошел в 1995 году. С тех пор уже более 20 лет он ежегодно представляет публике новинки российского и мирового кинематографа.

В 2022 году для участия в кинофестивале было подано рекордное количество заявок. В итоге в конкурсную программу вошли 35 фильмов из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Израиля. Это и картины профессиональных авторов, созданные на крупных студиях, и кинопроизведения режиссеров-дебютантов.

"Дорога в Эдем" Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу, созданная в 2021 году, демонстрировалась в конкурсе полнометражных игровых фильмов.

Первая награда, которой удостоился фильм, это диплом "за лучшую мужскую роль". Его получил Марат Алышпаев. Вторая награда - Приз читательского жюри.