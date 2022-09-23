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Кыргызстанцев призвали не паниковать из-за мобилизации в РФ

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- Канат Кожоев
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Председатель кыргызской диаспоры в Российской Федерации Кубанычбек Осмонбеков на своей странице в Facebook призвал кыргызстанцев не подаваться панике из-за частичной военной мобилизации в РФ.

По его словам, мобилизация коснется лишь военнообязанных граждан РФ и граждан, находящихся в военном запасе вооруженных сил РФ.

"В случае если повестка гражданам КР все-таки пришла, им необходимо обратиться в посольство КР в РФ для решения данного вопроса. Кроме того, в случае если у гражданина имеется двойное гражданство (РФ и КР) и срок действия паспорта гражданина КР истек, то необходимо также обратиться в посольство, где им по заявлению выдадут свидетельство о возвращении на родину, посредством которого им необходимо покинуть территорию РФ в течение месяца", - сказал он.

Председатель диаспоры также отметил, что уроженцев Кыргызстана могут призвать только в том случае, если они являются гражданами РФ более 10 лет и имеют не менее 3 детей.

"В связи с вышесказанным призываю граждан КР не поддаваться панике, не создавать ажиотаж и спрос на билеты в Кыргызстан. Данные действия приводят к повышению цен на билеты в Кыргызстан. Как говорится, "Спрос порождает предложение"", - подытожил Кубанычбек Осмонбеков.


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URL: https://www.vb.kg/422896
Теги:
Россия, диаспора, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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