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Мэтру кыргызской медицины академику Мамбету Мамакееву исполняется 95 лет

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- Нина Ничипорова
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Ассоциация урологов и андрологов, возглавляемая учеником Мамакеева профессором, член-корреспондентом НАН Акылбеком Усупбаевым, инициировала проведение торжества по случаю юбилея. Инициативу поддержала медицинская общественность страны. "Биография прославленного хирурга - это история становления современного Кыргызстана, его здравоохранения, науки и образования. Так, как работает учитель, может работать только врач, который очень любит хирургию. Он был и остается примером для подражания для всех нас", - сказал в интервью редакции vb.kg Акылбек Усупбаев. "Мамбет Мамакеевич – человек-энерджайзер. И трудно даже представить нашу медицину без такой легендарной личности. Мы ведь все его ученики. И помним его наставления: у хирурга всегда должен быть наготове, образно говоря, тревожный чемоданчик, чтобы мчатся в любое время и любое место кому-то на помощь", - отметила в интервью vb.kg заведующая кафедрой урологии КРСУ профессор Галина Чернецова.

Более 70 лет провел возле операционного стола Мамбет Мамакеев, он даже занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый долгопрактикующий хирург планеты. Разумеется, оперировал он не ради рекордов, а потому что без клиники, без операционной жить не может. Но, что удивительно, свою первую операцию помнит, словно она была вчера.

- Я долго был ассистентом у профессора Фридмана. Однажды он предложил: мол, давай поменяемся местами. Теоретически я, конечно, знал ход операции. Но душа екнула. Признался, что боюсь. Я сделал две операции по поводу аппендицита и грыжи. Профессор во время них не проронил ни слова. Но по ходу операции язык в общем–то и не нужен. А по глазам, одобрительным кивкам профессора я понимал, что все делаю правильно. Это тоже придавало сил. На утренней конференции Максим Ефимович сказал, что у Мамбета Мамакеева легкая рука и с сегодняшнего дня он разрешает мне оперировать самостоятельно. И вот оперировал с одобрения и согласия учителя все эти годы, - рассказал vb.kg Мамбет Мамакеевич.

Он первым из хирургов освоил и лапароскопический метод операции при острой желчнокаменной болезни. Но до этого ему пришлось побороться за жизни больных и в Минздраве, и в горздраве.

- В 1970 году я защитил диссертацию по хирургическому лечению при остром холецистите, осложненном желчнокаменной болезнью. Смертность при этом заболевании превышала сорок процентов. Поскольку с приступами желчнокаменной болезни люди поступали в терапевтическое отделение или в инфекционную больницу, думали, что у них болезнь Боткина. А кожа желтела, потому что камень закрывал желчевыводящие пути. Человека надо было оперировать, а его лечили консервативно. В итоге очень часто развивался желчный перитонит, и уже в тяжелейшем состоянии больного переводили в хирургическое отделение. И меня прорвало. Объяснял, убеждал, доказывал в министерстве, что таких больных надо везти в дежурную хирургическую клинику, иначе смертность будет только расти. Я ведь настырный по натуре и, если уверен в своей правоте, буду добиваться своего до конца. Не сразу, но все-таки Минздрав и горздрав издали соответствующие приказы, и все больные с такой патологией стали поступать в неотложную хирургию, - продолжает Мамбет Мамакеевич. - И смертность снизилась до четырех процентов от осложнений после этого заболевания.

Как рассказал профессор Акылбек Усупбаев, научная деятельность учителя началась с топографо–анатомического обоснования пересадки почки в подвздошные сосуды. Он впервые в мире предложил это в своей кандидатской диссертации еще в 1959 году. Позже за рубежом начали выполнять трансплантацию почки именно по этой методике.

Национальный хирургический центр неслучайно носит его имя: он детище академика. Клиника стала не только ведущим лечебным, но и научным центром.

- А как трудно было работать после развала Союза, не хватало то одного, то другого. Помню, будучи депутатом парламента, я выезжал за рубеж. Но меня честно меньше интересовали депутатские дела, больше медицинские. Я просил связать меня с руководством клиник, а иногда связывался с ними заранее. И когда мои коллеги–парламентарии отправлялись на шоппинг, я - в клинику, чтобы посмотреть, а заодно чего–нибудь попросить. Помню, будучи в Германии, вернулся в гостиницу с двумя огромными коробками с инструментарием, лекарствами, расходным материалом. Членов делегации очень заинтересовало, где и что я купил. Когда я, счастливый, открыл коробки, они оторопели. До сих пор помню их удивленные лица, - со смехом вспоминает юбиляр.

Коллеги называли его "наш неистовый Мамакеев". И они где–то и правы. Он действительно никогда не жалел себя.

- Хирургию ведь надо любить больше себя, только тогда ты имеешь право называться хирургом. И эта любовь, поверьте, непростая - с кровью, слезами, бессонными ночами. Более сорока лет назад я потерял глубокий сон, он так и не восстановился, к кому только ни обращался. Это издержки нашей профессии, поскольку не отключаешься и по ночам, - сказал vb.kg Мамбет Мамакеевич.

По его словам, он и не мечтал стать врачом. Семья была очень бедной, двенадцать детей. Но после войны был такой призыв партии: готовить национальные кадры. И Мамбет Мамакеев, как говорится, попал в струю. По–русски сказать он не мог ни да, ни нет. На подготовительных курсах мединститута целый год учил язык. И тут, по признанию академика, только впервые узнал, что на свете есть подушки, кровати, простыни, конфеты попробовал. Может, потому что хотел вырваться из нищеты, он так стремился хорошо учиться.

- Сколько буду жить, буду благодарить своего учителя - талантливейшего врача, профессора Максима Фридмана, поверившего в меня, увидевшего в бедном студенте хирурга, - говорит первый доктор-Герой Кыргызстана. – И еще Аттокура Шерова, бывшего завкафедрой анатомии, который буквально заставил меня преподавать анатомию. Помню, я даже подскочил: "Зачем мне она, я уже ассистирую на операциях!". "Спасибо мне потом скажешь", - ответил он. И как он был прав! Человеческий организм - самый сложный механизм, который создала природа. Бывает, открываешь брюшную полость, а внутри все спаяно, как электросваркой, невозможно найти, где какой орган расположен. И только тот, кто хорошо знает анатомию, может справиться, а если не знает, то лучше не начинать. Поэтому сам гонял своих студентов по анатомии и физиологии. Они вроде меня возмущались, а сейчас тоже благодарят, - говорит мэтр хирургии.

Многие проблемы в нашем здравоохранении сдвигались с мертвой точки благодаря его бронепробиваемой помощи и авторитету. Академик создал свою хирургическую школу, при его руководстве хирургический центр приобрел статус национального. Мамбет Мамакеевич не обделен вниманием своих бывших пациентов, коллег и "верхов". Он полный кавалер орденов "Манас" I,II,III степени, что приравнивается к высшей государственной награде - "Кыргыз Республикасынын батыры". Причем он дважды герой. Ранее ему было присвоено звание Героя Кыргызской Республики с вручением особого знака "Ак–Шумкар". Это самое достойное признание его вклада и заслуг в медицине, это и дань высочайшего уважения всего народа.

В адрес юбиляра уже приходит множество поздравлений. Как он сказал, столько и сам не ожидал…


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URL: https://www.vb.kg/422897
Теги:
операция, хирургия, юбилей, герой, медицина, Академия наук
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