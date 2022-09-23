Через MegaPay и терминалы MegaCom для баткенцев собрано более 3,6 млн сомов

Государственный оператор сотовой связи MegaCom выражает искреннюю поддержку жителям Баткенской области, желает скорейшего выздоровления пострадавшим и надеется на установление мира в регионе. Благодарим неравнодушных кыргызстанцев за оказанную баткенцам материальную помощь.
16 сентября компания MegaCom объявила об экстренном сборе денежных средств для оказания помощи пострадавшим в ходе конфликта соотечественникам, а также эвакуированному из Баткенской области населению.
Суммарно за шесть дней, с 16 по 21 сентября, благодаря материальным пожертвованиям тысяч отзывчивых кыргызстанцев через терминалы MegaCom и мобильное приложение MegaPay на спецсчете Красного Полумесяца КР и на государственном едином счете Аппарата полномочного представителя президента КР (АПППКР) в Баткенской области собрано 3 610 346 сомов.
Последствия приграничного конфликта еще не устранены, и пострадавшее население региона по-прежнему нуждается в поддержке гражданского общества. Напоминаем, что каждый из вас может проявить солидарность, перечислив в качестве пожертвования через платежные терминалы MegaCom, установленные по всему Кыргызстану, либо через приложение MegaPay любую сумму на счета АПППКР и Красного Полумесяца КР.