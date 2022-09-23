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Арт-группа basicolors реализует очередной граффити-проект. Нужна стена

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- Айжан Мамбеталиева
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Арт-группа basicolors реализует очередной граффити-проек, но нужна стена. Участник арт-группы basicolors Виктор Цой рассказал корреспонденту VB.KG, что на этот раз мурал будет посвящен такой актуальной теме, как поддержка женщин.

Художник рассказал, что цель проекта – мотивировать женщин идти к своим мечтам, вне зависимости от сложившихся жизненных обстоятельств. По задумке авторов на стене будет изображена молодая женщина азиатской внешности с маленьким ребенком на руках и атрибутами учебного процесса (ноутбук, учебники) на фоне повседневного быта.

Для этого проекта художники из команды basicolors подбирают подходящую стену или фасад в городе Бишкек. Стена для проекта должна находиться в общественном городском пространстве, это может быть как фасад жилого дома, так и отдельно стоящее строение. Требования по размерам: высота 3-4 метра, ширина 6-7 метров.

Если у вас есть подходящая под описание стена и вы хотите оформить ее в стиле социально-направленного граффити, то вы можете писать напрямую художникам арт-группы в инстаграм @basicolors.graffiti.


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URL: https://www.vb.kg/422902
Теги:
художник, Бишкек, Кыргызстан, мурал, граффити
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