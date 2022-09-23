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"Заберем вас из теплой постели!". Президент обратился к лжепатриотам

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- Канат Кожоев
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Президент Садыр Жапаров назвал "ненастоящими патриотами" участников митинга возле "Белого дома", проходившего во время событий на границе. Такое мнение глава государства выразил в интервью государственному информационному агентству "Кабар".

"Это ненастоящие патриоты. Они хотели достичь своих неблаговидных целей, воспользовавшись ситуацией. Мы все знаем, какие цели они преследуют. Всех знаем. Но никого не трогаем, поскольку у нас демократия. Пусть выступают свободно. Однако нельзя, прикрываясь свободой слова, распространять недостоверные сведения", - сказал Садыр Жапаров.

Он напомнил, что тогда митингующие собирались ехать в Баткен, но, когда прибыли автобусы, в них сели не все.

"Вы сами смогли увидеть таких ложных героев! Будь они настоящими патриотами, героями, они бы не стали кричать у "Белого дома", а сразу поехали бы в Баткен", - отметил президент.

Он обратился к лжепатриотам.

"В настоящее время у нашей армии достаточно мощи. Если не будет хватать своих сил, мы заберем вас прямиком из теплой постели, не вынуждая выходить на митинги. Это право государства. Тогда можно проявить настоящий патриотизм. Но не дай Бог, конечно, чтобы до такого не дошло", - сказал Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/422908
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, президент, приграничные конфликты, Кыргызстан
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