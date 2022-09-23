Повышение престижа и статуса учителя в обществе является одной из важнейших задач государства. Об этом председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров сказал во время выступления на церемонии открытия дополнительных корпусов к средней школе №40 и авторскому учебно-воспитательному комплексу №6 города Бишкек, сообщает пресс-служба кабмина.

"Ранее президент Кыргызской Республики поставил задачу по строительству 15 общеобразовательных школ и 1 детского сада в городе Бишкеке до осени. Задача выполнена. На эти цели из государственного бюджета было выделено 2,5 млрд сомов, мэрия города Бишкек выделила 500 млн сомов. С 1 сентября мы начали открывать новые школы и принимать учеников. Раньше никто не верил, что можно построить школу за 3-4 месяца, строители воплотили наши планы в реальность", - сказал Акылбек Жапаров.

По его словам, руководство страны приложит все усилия для создания необходимых условий для развития и улучшения учебной деятельности в школах.

"В 2022 году заработная плата учителей была повышена на порядок. Вместе с тем последовательная работа по стимулированию труда учителей будет продолжена. Наши дети должны расти образованными и здоровыми, успешно конкурировать со своими сверстниками из других государств. Повышение престижа и статуса учителя в обществе является одной из важнейших задач государства", - подчеркнул Председатель Кабинета Министров.

Также глава кабмина Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства женского борцовского зала на базе спортивного комплекса "Жаштык".

Строительство объекта начато за счет республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения" 29 апреля 2022 года. На данный момент готовность объекта составляет 94%.

Справочно: В настоящее время по всей стране действуют 2333 общеобразовательные школы, из которых 37 - новые.

К средней школе № 40 города Бишкек построен дополнительный учебный корпус площадью 4 137 м2. Новое трехэтажное здание рассчитано на 500 ученическим мест, предусмотрено 18 учебных классов, спортивный и актовый залы. Кроме того, на территории школы построены спортивные площадки для занятия футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом. Участок озеленен и благоустроен.

На территории авторского учебно-воспитательного комплекса №6 города Бишкек возведена пристройка со спортивным и актовым залами общей площадью 2 040 м2.

Актовый зал спроектирован с эстрадой на 130 мест и гардеробной. Само новое здание рассчитано на 600 дополнительных ученических мест.