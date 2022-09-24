Из дома бишкекчанина вынесли сейф с тремя миллионами

Октябрьский районный суд на семь лет отправил в колонию уроженца Ошской области, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, а теперь совершившего крупную кражу с проникновением в чужое жилище.

Как установил суд, примерно в 19 часов 5 января 2022 года Т.А. через окно проник в дом, украл сейф, в котором, кроме прочего, находились 2 миллиона сомов и 18 тысяч долларов. Вместе с сейфом вор забрал найденные им под матрасом 17 тысяч сомов.

Общий материальный ущерб, причиненный хозяину дома, составил 3 543 400 сомов.

Во время следствия Т.А. рассказывал, как проследил за домом и, убедившись в отсутствии хозяев, залез внутрь. Как сначала нашёл в спальне 17 тысяч сомов разными купюрами, а потом попытался вскрыть сейф. Сейф не поддавался. Тогда похититель вынес его из дома, погрузил в припаркованную рядом свою машину и открыл уже в спокойной обстановке, обнаружив там деньги в двух конвертах.

На суде он от первоначальных показаний отрекся. Признался в краже 17 тысяч сомов, а про сейф сказал, что никаких денег там не было. Сейф он якобы вручную вскрыл прямо в доме, нашел там документы, бижутерию и медали. 17 тысяч, сказал, с радостью вернул бы потерпевшему, но давно их истратил, а сейчас взять деньги негде, поскольку он безработный.

Суд, однако, решил, что Т.А. пытается ввести его в заблуждение, чтобы таким образом избежать уголовной ответственности. К тому же момент выноса сейфа и его погрузки в автомобиль попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Т.А. признан виновным в как краже, то есть тайном хищении чужого имущества с проникновением в жилое, служебное или иное помещение либо

транспортное средство, в особо крупном размере.

Он приговорен к 7 годам лишения свободы и обязан в полном объеме возместить потерпевшему материальный ущерб.