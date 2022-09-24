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Германия заинтересована в привлечении медиков из Кыргызстана

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- Нина Ничипорова
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Востребованность в медицинских специалистах в Европе, в частности в Германии, очень высокая. Судя по тому, что в КГМА в начале недели прибыла еще один эксперт из Германии Ангелика Нибур, которая будет преподавать немецкий язык студентам медакадемии, в Федеративной Республике Германия всерьез заинтересовались нашими врачами. Кстати, за рубежом, в частности в немецких клиниках, успешно уже работает немало выпускников КГМА и КРСУ - оперируют, лечат, консультируют. Так что качество подготовки будущих врачей в Кыргызстане в дальнем зарубежье по достоинству оценили. Но необходимо, кроме профессиональных знаний, владение языком.

Это касается и медсестер, которых с этого учебного года начали готовить по новой программе образования. В ней делается акцент на качество их подготовки, на расширение функций. А для этого потребуются более углубленные профессиональные знания и навыки. Как заверили в Министерстве образования, дипломы медицинских училищ и колледжей страны будут теперь соответствовать европейским стандартам, так как обучение максимально приближено к международным требованиям.

По крайней мере, уже около двухсот наших врачей и медсестер получат возможность трудоустроиться в Германии, согласно договору о сотрудничестве, подписанному между Министерством труда, социального обеспечения и миграции и немецкой программой EDUVISO, начавшей работать в нашей стране.

А в минувший вторник посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев обсудил с директором департамента европейской и международной политики занятости и социальной политики федерального Министерства труда и социальных вопросов Германии Карстеном Штендером вопросы трудоустройства квалифицированных кадров из Кыргызстана в Германии, в том числе медицинских. А накануне посол Текебаев на эту тему переговорил с Дирком Бахманном, директором компании Find Your Expert, которая занимается трудоустройством медиков в больницах Германии. А стало быть, перед нашими специалистами шире открываются двери европейских клиник.

В нашей стране укомплектованность медицинскими сестрами и в больницах, и в ЦСМ составляет более 95 процентов. Сейчас в Кыргызстане работают более 25 тысяч специалистов сестринского дела на разных уровнях системы национального здравоохранения.

А вот с практикующими врачами ситуация хуже. Согласно данным Национального статистического комитета, в прошлом году их было около 13 тысяч. Двумя годами ранее - почти 14 тысяч. Больше всего их в Бишкеке, Джалал–Абадской и Ошской областях, а в Таласской вообще мизер - едва превышает 300 человек.


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URL: https://www.vb.kg/422918
Теги:
Германия, Кыргызстан, медики
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