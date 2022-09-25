В первый раз пробация не подействовала

Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении некоего Я.Д., работающего пекарем, судимого, находящегося по решению Первомайского суда под пробационным надзором.

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого:

"16 августа 2021 года ночью, в 2:30, с целью удовлетворения своих материальных потребностей, перепрыгнув через входные ворота, незаконно проник в ангар № Д18, находящийся на рынке "Дордой Моторс", и оттуда путем применения физической силы, согнув лист металла между ангарами, проник в ангар №Д16. Из этого ангара из металлического сейфа похитил 175 тысяч сомов, после чего скрылся с места совершения преступления.

28 января 2022 года под утро, в 4 часа 30 минут, заранее подготовившись и взяв ножницы, через крышу, путем срезания металла, незаконно проник в ангар №Д18, находящийся на рынке "Дордой Моторс", и попытался взломать металлический сейф, однако по нзвестным обстоятельствам не смог завершить задуманное и скрылся с места совершения преступления. Тем самым потерпевшему

Б.у.М. был причинен моральный ущерб.

28 января 2022 года, в то же время, через крышу незаконно проник в ангар № Д16, находящийся на рынке "Дордой Моторс", и путем срезания листа метала между ангарами, применения заранее подготовленные ножницы, проник в ангар №Д18. В этом ангаре из деревянной тумбочки похитил денежные средства в размере 1100 сомов, после чего скрылись с места совершения преступления".

Все это время Я.Д., напомним, по приговору другого суда находился под пробационному надзором.

В этот раз подсудимый просил суд применить к нему такое же наказание - пробацию. Но на сей раз ему в этом отказали.

Один из потерпевших, сначала написавший встречное заявление, потом его забрал. Я.Д., оказывается, обещал ему до суда вернуть все украденные деньги - а после перестал выходить на связь.

Суд приговорил Я.Д. к шести годам лишения свободы.