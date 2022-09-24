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Как уберечь детей от насильников?

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- Надежда Хохлова
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Две школьницы возвращались домой. Белые блузки, юбки ниже колен, нарядные гольфы… Вдруг одну из них схватил за руку мужик и потащил в сторону со словами "пойдем, что–то покажу"!

Девочка вырвалась и стала убегать, мужик погнался за ней. Этот момент попал на видеокамеру магазина, в котором школьница спряталась от преследователя. Мужчина находился в этот момент в неадекватном состоянии, поэтому его удалось задержать, им оказался сорокапятилетний Ш.А.

Родители пострадавшей готовы были растерзать мужика, который едва держался на ногах, бубнил под нос нечленораздельные извинения и просил не сдавать его в милицию. Отец девочки все же написал заявление о том, что в шесть часов вечера в одном из дворов по улице Ахунбаева незнакомец приставал к его дочери-подростку.

- А потом началось невообразимое - до позднего вечера не отпускали, допрашивали, что-то оформляли... Долго и нехотя. Следователь вообще сказал, "ничего же страшного не случилось". А потом отпустили и нас, и потенциального насильника - до результатов экспертизы! Он написал обязательство о явке. А нам теперь что делать - телохранителя нанимать ребенку? - возмутилась мама девочки Т.С.

Это дело на контроль взяла Назгуль Турдубекова, она просит начальника Октябрьского РУВД Азамата Ногойбаева вразумить своих сотрудников. Безусловно, у них много работы, но станет еще больше, если в отношении пьяных педофилов не принимать адекватные меры.

На днях депутат Жогорку Кенеша Акбокон Таштанбеков стал жертвой карикатуристов. Они раскатали по бумаге его "депутатский наказ" - контролировать в школах длину юбок.

- Нормальные люди на это не обратят внимания, но педофилы проследуют за ними. Родители, школы, общество должны решить проблему коротких юбок. К тому же необходимо проводить пропаганду того, что насильникам не дадут выйти из тюрьмы, - отметил депутат. Возможно, журналисты не зацепились бы за эту фразу, если б она была сказана при других обстоятельствах. Но произошло это на заседании ЖК, во время которого обсуждали изнасилование и убийство четырнадцатилетней девочки в Кадамджае.

Кыргызский сегмент соцсетей тут же отреагировал на стереотипное высказывание народоизбранника. Журналиты и правозащитники стали публиковать фотографии стен, на которых развешена одежда - строительный комбинезон, джинсы и потертый свитер, потертый халат и пестрый платок, детский сарафан в розовую клетку, футболка и колготки пятилетнего ребенка. Это - одежда, в которой были женщины и дети, когда их изнасиловали. Среди экспонатов - ни одной короткой юбки или вызывающего топа.

Специалисты, работающие с жертвами насилия, при каждом удобном случае объясняют, что причина изнасилования - в голове у насильника, а все остальное только повод, которым он пользуется. Число жертв сексуального насилия постоянно растет, что с этим делать в масштабах страны, пока не ясно. Остается только держать детей на безопасном расстоянии - вытянутой руки. Иного способа уберечь их от посягательств преступников пока просто нет.


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URL: https://www.vb.kg/422920
Теги:
дети, изнасилование, педофилия, Кыргызстан
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