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Дополнительное здание открыли в АУВК №6

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- Айжан Мамбеталиева
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В Бишкеке с участием председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова и мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова состоялось открытие дополнительного здания к авторскому учебно-воспитательному комплексу №6.

Площадь здания со спортивным и актовым залами составляет 2 040 квадратных метра. Актовый зал спроектирован с эстрадой на 130 мест и гардеробной.

Также пристройка имеет хореографический, танцевальный зал, техническую комнату, кружки и учебные классы, тренажерный зал с комнатой для установки оборудования, комнату инструктора, психолого-валеологическую комнату.

В подвале здания расположены ванная комната, склад, хозяйственное помещение, книжное хранилище и архив.

Строительные работы проводила подрядная организация – ОсОО "Капитал курулуш".


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URL: https://www.vb.kg/422921
Теги:
мэрия, школа, Бишкек
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