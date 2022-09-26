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Закупил права в Москве. Оказалось - ненастоящие

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- Ольга Новгородцева
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Бишкекчанин А.У. с 2019 по 2020 год занимался перегоном автотранспортных средств из-за границы. В 2019 году, находясь в Москве, потерял свое водительское удостоверение.

Как рассказывает он сам, за дубликатом прав обратился в соответствующие органы Кыргызской Республики. Ему выдали временное удостоверение, с которым он отправился по делам в Беларусь. Там кыргызстанца остановили гаишники и объявили, что на территории Беларуси его бумажка не действует.

Оказавшись очередной раз в Москве, У. узнал у знакомых дальнобойщиков, что можно за семь тысяч рублей вполне легально и законно получить водительское удостоверение российского образца. Так он и сделал, воспользовавшись услугами некоего интернет-сайта. Его заверили, что права настоящие и действительны они даже за пределами Российской Федерации.

Около года У. ездил с этими правами. Бывало, останавливали его сотрудники ГИБДД за различные правонарушения, по водительскому удостоверению оформляли протоколы, и никто ничего не заподозрил. Пока однажды У. не был остановлен особо въедливым сотрудником, которому сразу показались подозрительными его права, и он передал их в следственную службу.

Как милиционер и предполагал, права оказались поддельными, изготовленными кустарным способом на струйном принтере.

Удостоверение у водителя отобрали, суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/422925
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, водительское удостоверение
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