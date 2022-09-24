Министр экономики и коммерции встретился с представителями АБР

О разработке Стратегии странового партнерства и предстоящем визите в КР группы представителей Совета директоров АБР

На площадке министерства экономики и коммерции состоялась встреча министра Данияра Амангельдиева с директором постоянного представительства Азиатского банка развития в КР Канокпан Лао-Арайа и представителями АБР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы разработки Стратегии странового партнерства на 2023-2027 годы, предстоящего визита группы представителей Совета директоров АБР, и проектов для развития женского предпринимательства. Министр проинформировал представителей АБР о проводимых социально-экономических реформах и реализации среднесрочной национальной программы по развитию страны, а также о приграничном конфликте с Таджикистаном на юге страны.

В свою очередь, г-жа Лао-Арайа выразила соболезнования в связи с событиями в Баткене. Также она предложила рассмотреть возможность включения в страновую Стратегию следующих направлений: развитие малого и среднего бизнеса, женского предпринимательства, экспорт ориентированных предприятий, изменения климата и борьбы со стихийными бедствиями.

Кроме того, Амангельдиев и Лао-Арайа обсудили вопросы сотрудничества в различных областях и ход реализации текущих проектов.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.