Погода
$ 81.92 - 82.92
€ 81.17 - 82.17

1404 тонны гумпомощи доставлено в Баткенскую область

130  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-центр МЧС сообщает, что в настоящее время в Баткенской области в безопасные районы были эвакуированы 136 тысяч 770 граждан. Из них 69 776 граждан эвакуированы в домах местных жителей, 4 158 граждан находятся на специальной эвакуационных пунктах, 4 539 граждан выехали из дома в другие области к родственникам. 58 297 граждан возвращаются в своё постоянное место жительство. Из айильного аймака Жекенди Чон-Алайского района Ошской области эвакуированы 5301 гражданин.

В настоящее время в Баткенскую область доставлено в общей сложности 1404 тонна гумпомощи, из них министерством доставлено 207 тонн, собственными силами граждан доставлено 990 тонн. На складе находится 206 тонны гуманитарной помощи. Собранная гумпомощь со всех регионов республики, отправляется в Баткенскую область.

По всей республики организованы 184 пункта сбора гуманитарной помощи:

в Ошской области - 44;

в Джалал-Абадской области -13;

в Нарынской области – 6;

в Иссык-Кульской области-64;

в Таласской области-43;

в Чуйской области – 12;

Ош – 1;

Бишкек – 1.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422930
Теги:
Баткенская область, МЧС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  