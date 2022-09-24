1404 тонны гумпомощи доставлено в Баткенскую область

Пресс-центр МЧС сообщает, что в настоящее время в Баткенской области в безопасные районы были эвакуированы 136 тысяч 770 граждан. Из них 69 776 граждан эвакуированы в домах местных жителей, 4 158 граждан находятся на специальной эвакуационных пунктах, 4 539 граждан выехали из дома в другие области к родственникам. 58 297 граждан возвращаются в своё постоянное место жительство. Из айильного аймака Жекенди Чон-Алайского района Ошской области эвакуированы 5301 гражданин.

В настоящее время в Баткенскую область доставлено в общей сложности 1404 тонна гумпомощи, из них министерством доставлено 207 тонн, собственными силами граждан доставлено 990 тонн. На складе находится 206 тонны гуманитарной помощи. Собранная гумпомощь со всех регионов республики, отправляется в Баткенскую область.

По всей республики организованы 184 пункта сбора гуманитарной помощи:

в Ошской области - 44;

в Джалал-Абадской области -13;

в Нарынской области – 6;

в Иссык-Кульской области-64;

в Таласской области-43;

в Чуйской области – 12;

Ош – 1;

Бишкек – 1.