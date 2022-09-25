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Дополнительное трехэтажное здание открыли в школе №40

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- Айжан Мамбеталиева
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В Бишкеке с участием председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова и мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова состоялось открытие дополнительного здания к школе №40.

Площадь здания 4 137 квадратных метра. Трехэтажное дополнительное здание рассчитано на 500 ученических мест.

В школе предусмотрено 18 учебных классов, спортивный зал площадью 284 квадратных метра и актовый зал площадью 212 квадратных метров. Также в одном из блоков школы имеется цокольный этаж.

Школа построена со всеми необходимыми помещениями: мойка, гардеробная персонала, тамбур, изолятор, коридор, кладовки уборочного инвентаря, раздевалки, умывальные, костюмерная, процедурная, читальный зал, библиотека, раздевалка, кабинет логопеда психолога, умывальная, кабинет музыки и пения, учебные классы, комната личной гигиены и др.

Кроме того, на территории школы построены спортивные площадки для футбола, волейбола, баскетбола, воркаут. Участок частично озеленен и благоустроен.

Строительные работы проводила подрядная организация ОсОО "Лидер Хаус".


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URL: https://www.vb.kg/422941
Теги:
мэрия, школа, Бишкек
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