На кыргызско-таджикском участке госграницы обстановка стабильная

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР сообщает, что по состоянию на 9 часов 20 минут 25 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная.

В период 24 сентября обстановка на границе была спокойной, происшествий не зафиксировано.

Инженерно-саперными подразделениями продолжаются работы по обнаружению, очистке и обезвреживанию приграничных территорий от неразорвавшихся снарядов, мин, боеприпасов и других взрывоопасных средств.