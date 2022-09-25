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На кыргызско-таджикском участке госграницы обстановка стабильная

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР сообщает, что по состоянию на 9 часов 20 минут 25 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная.

В период 24 сентября обстановка на границе была спокойной, происшествий не зафиксировано.

Инженерно-саперными подразделениями продолжаются работы по обнаружению, очистке и обезвреживанию приграничных территорий от неразорвавшихся снарядов, мин, боеприпасов и других взрывоопасных средств.


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URL: https://www.vb.kg/422942
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Кыргызстан
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