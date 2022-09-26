Погода
$ 81.44 - 82.44
€ 80.50 - 81.50

Мошенники открывают банковские счета под видом помощи баткенцам

172  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба МВД сообщает, что в непростое для страны время, когда в результате приграничного конфликта в Баткенской области погибли 62 наших гражданина и пострадали 198, когда повреждено и разрушено более 430 домов, а также школы, детсады и другие административные здания, а 136 тысяч 770 граждан были вынуждены покинуть свои дома, находятся такие, кто пытается нажиться на людском несчастье.

В ведомстве обращают внимание граждан, что мошенники, выдавая себя за волонтеров, активистов, распространяют сообщения о сборе денежных средств.

При этом они указывают разные банковские реквизиты, более того, в одном из постов прикрепили фотографию военнослужащего, получившего ранения во время недавних событий в Баткенской области.

В МВД информируют, что специальные банковские счета, куда можно перечислять средства, указываются только в официальных сообщениях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422960
Теги:
Баткенская область, МВД, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  