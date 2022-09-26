Мошенники открывают банковские счета под видом помощи баткенцам

Пресс-служба МВД сообщает, что в непростое для страны время, когда в результате приграничного конфликта в Баткенской области погибли 62 наших гражданина и пострадали 198, когда повреждено и разрушено более 430 домов, а также школы, детсады и другие административные здания, а 136 тысяч 770 граждан были вынуждены покинуть свои дома, находятся такие, кто пытается нажиться на людском несчастье.

В ведомстве обращают внимание граждан, что мошенники, выдавая себя за волонтеров, активистов, распространяют сообщения о сборе денежных средств.

При этом они указывают разные банковские реквизиты, более того, в одном из постов прикрепили фотографию военнослужащего, получившего ранения во время недавних событий в Баткенской области.

В МВД информируют, что специальные банковские счета, куда можно перечислять средства, указываются только в официальных сообщениях.