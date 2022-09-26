Бишкекчане оказали помощь баткенцам

Столичный муниципалитет сообщает, что за все время работы пунктов сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Баткенской области бишкекчане оказали финансовую поддержку в размере 552 563 сомов.

Также собрано 12357 килограммов муки, 4931 килограмм сахара, 3095 литров растительного масла, 1393 штуки консервных изделий, 7035 килограммов мучных изделий, 9062 штуки гигиенических принадлежностей, 4007 штук медицинских принадлежностей, 2700 килограммов овощей и фруктов, 2847 килограммов круп, 351 килограмм кондитерских изделий и одежда.

В муниципалитете благодарят за активность и сплоченность.