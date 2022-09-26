В мэрии рассказали, сколько баткенцев получили медпомощь

По данным городского управления здравоохранения мэрии города Бишкека, в связи с перемещением граждан КР из Баткенской области в город Бишкек и Чуйскую область с 20 сентября 2022 года организовано дежурство медицинских работников центров семейной медицины во Дворце спорта имени Кожомкула с целью оказания консультативной и медицинской помощи лицам, прибывающим с Баткенской области.

По итогам трехдневной работы к медицинским работникам обратились 624 человека, из них: 95 детей, в том числе детей до 1 года – 6, беременных - 13, госпитализированы 16 человек в Национальный госпиталь, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу и роддома, 487 людям оказана медицинская помощь.

Продолжается оказание медицинской помощи на уровне первичной медико- санитарной помощи по месту размещения граждан, всеми центрами семейной медицины по территориальному принципу и осуществляется их приписка.

В столичные центры семейной медицины обратились 229 человек, из них детей 87, в том числе детей до 1 года – 19, до 5 лет - 31, беременных - 15, приписаны – 37 человек, госпитализированы 2 пациента в Национальный хирургический центр и Республиканскую клиническую инфекционную больницу, размещены в центр "Аялзат" – 3 человека, 55 людям оказана медицинская помощь, выписаны рецепты по дополнительной программе обязательного медицинского страхования (ДП ОМС) 12 людям.

Кроме того, оказывают помощь городские стационары. В Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи обратились 15 человек, из них переведены в НГ -1 человек, в военный госпиталь – 1 человек, направлены на амбулаторное лечение 2 человека, выписан 1 человек, продолжают стационарное лечение 10 пациентов. В Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи получают лечение 2 ребенка, состояние их стабильное.