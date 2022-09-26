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Ташиев: Четыре заставы убраны с согласия местных жителей

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- Бермет Таалайбекова
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Несмотря на то что заставы были убраны, граница не сдвинулась ни на метр. Об этом в интервью СМИ заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его данным, четыре заставы убраны с согласия местных жителей.

"Конфликты на различных уровнях повторялись раз за разом зачастую именно из-за этих постов. Потому что эти аванпосты стояли напротив к друг другу. Расстояние между некоторыми и вовсе составляло 50 метров. Если военные не находят общего языка, то начинается стрельба. Потом идут взаимные обвинения: "Ты начал первым, нет ты первым выстрелил". Другими словами, расположение аванпостов с обеих сторон стало поводом для обострения ситуации", - заявил Ташиев.

Председатель ГКНБ КР пояснил, что изменилось с удалением аванпостов.

"Хоть заставы и были убраны, но граница ни на метр дальше не продвинулась и не сдвинется. Мониторинг будет идти 24 часа в сутки. Сейчас 21 век. Век технологий. Мы видим все со спутников, дронов и беспилотников. Кроме того, наши солдаты и местные жители будут вести надзор. Местные жители знают каждый сантиметр земли. Так что не вводите людей в заблуждение, заявляя, что посты открыты. Они не открывались. Они откроются только после того, как будут утверждены пограничные линии. Это решение руководства страны.

Я хочу сказать всем тем, кто в связи с последними событиями наводит панику среди людей. Ваши мечты не сбудутся. Мы далеки от того, чтобы по примеру прошлых руководителей разбазаривать земли. Мы не предатели. Можете быть спокойны. Все будет хорошо! Мы не отдадим ни сантиметра нашей земли! Мы решим пограничный вопрос", - резюмировал Камчыбек Кыдыршаевич.


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URL: https://www.vb.kg/422969
Теги:
Баткенская область, Камчыбек Ташиев, приграничные конфликты, Таджикистан
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