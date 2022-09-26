В КР за неделю, с 19 по 25 сентября, зарегистрировано 85 случаев COVID-19

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Об этом сообщает Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР.

Из них госпитализированы - 13 человек, остальные 72 человека получают амбулаторное лечение.

На 38 неделю 2022 года, согласно матрице оценки риска, все области находятся в зеленой зоне. Эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет менее 1, что говорит о спаде заболеваемости.

За 8 месяцев и 25 дней 2022 г. всего зарегистрировано 21 335 случай COVID-19, из них 19 328 (90,6 подтвержденных лабораторно и 2007 (9,4%) подтвержденных клинико-эпидемиологически.