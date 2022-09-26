Погода
$ 81.44 - 82.44
€ 80.50 - 81.50

Где и сколько добывают мрамора в Кыргызстане

247  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ранее мы рассказали вам о рудном природном ресурсе - об алюминие (Al), на этот раз мы расскажем о нерудном ископаемом, а именно об одном из таких строительных ресурсов Кыргызской Республики, как мрамор (CaCO3).

Начнем с того, что такое мрамор. В геологии эта горная порода образуется в процессе метаморфизма (процесс изменения в строении и составе горных пород под действием химических и физических причин) из известняковых пород, главным образом кальцита (минерал из класса природных карбонатов, одна из природных форм карбоната кальция (CaCO3), который является одним из самых разнообразных в мире минералов) и доломита (минерал из класса карбонатов химического состава CaCO3•MgCO3; доломитом называют также осадочную карбонатную горную породу, состоящую из минерала доломита на 95 % и более).

Безусловно, мрамор издревле является прекрасным материалом для интерьера. Он благороден, красив, долговечен и славится своими антисептическими свойствами. Используется как штучный строительный камень для наружной облицовки и внутренней отделки зданий в виде дроблёного и молотого камня, а также штучного (пильного) камня.

Его можно применять при отделке каминов, в строительстве бассейнов и фонтанов. Мрамор долговечен: он может не подвергаться никаким возрастным изменениям до двухсот лет.

Наша республика обладает значительными запасами мрамора. В стране зарегистрировано 43 месторождения и проявления мрамора.

В настоящее время разрабатывается три месторождения мрамоа в качестве облицовочного камня (Чаарташ, Жаргарт, Арым).

Месторождение розовых, черных, серых, кремовых мраморов Чаарташ находится в Бакай-Атинском районе Таласской области, в 7,2 км от с. Ключевка (Боотерек), в 85 км от железнодорожной станции Маймак, на высотах 1630-1765 м, в экологически освоенном регионе (северный борт Таласской долины). Областной центр - город Талас - расположен в 35 км к востоку.

Месторождение открыто в 1979 г., детально разведано в 1985 г.

Запасы мраморов по состоянию на 01.01.2022 г. составляют 2 млн 427 тыс. куб.м.

Месторождение зеленого облицовочного мрамора Джаргатское находится в Таласском районе, в Суусамырской долине, к югу от перевала Джаргарт, на высоте 2800-3500 м, в доступном, но экономически слабо освоенном районе, на автотрассе Ош - Бишкек. Ближайший поселок Талды-Булак расположен в 15 км севернее через перевал Джаргарт. До областного центра города Талас – 75 км.

Месторождение открыто в 1975 г. В 1983 г. на нем выполнены специализированные оценочные работы.

Продуктивные мраморы имеют уникальную зеленую окраску, цвет которой меняется от светло-зеленой до темно-зеленой.

Запасы доломитовых мраморов не апробированы в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики и не учтены Государственным балансом запасов облицовочного камня.

Согласно отчету Василенко Л.В. запасы месторождения определены по категории С2 в количестве 740 тыс. куб.м.

Арымское месторождение белых, серых, цветных мраморов находится в Токтогульском районе Джалал-Абадское области, в 30 км к северу от г. Токтогул, в 115 км от железнодорожной станции Таш-Кумыр.

Месторождение разведано Северо-Киргизской геологической экспедицией (Василенко Л.В.1976 г.,1980 г.).

На месторождении выделено два участка - Арым-I и Арым-II, - находящихся на расстоянии 200 м друг от друга.

Мрамор месторождения Арым является декоративной породой. Выделяются серые, светло-серые, голубовато-серые, зеленовато-серые его разновидности с пятнистой, полосчатой и массивной текстурой.

Запасы мраморов, пригодных для производства облицовочных блоков, плит и мраморной крошки, по участкам Арым-I - 534тыс.куб.м, Арым-II - 860 тыс.куб. м.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422981
Теги:
горнодобывающий сектор, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  