Где и сколько добывают мрамора в Кыргызстане

Ранее мы рассказали вам о рудном природном ресурсе - об алюминие (Al), на этот раз мы расскажем о нерудном ископаемом, а именно об одном из таких строительных ресурсов Кыргызской Республики, как мрамор (CaCO3).

Начнем с того, что такое мрамор. В геологии эта горная порода образуется в процессе метаморфизма (процесс изменения в строении и составе горных пород под действием химических и физических причин) из известняковых пород, главным образом кальцита (минерал из класса природных карбонатов, одна из природных форм карбоната кальция (CaCO3), который является одним из самых разнообразных в мире минералов) и доломита (минерал из класса карбонатов химического состава CaCO3•MgCO3; доломитом называют также осадочную карбонатную горную породу, состоящую из минерала доломита на 95 % и более).

Безусловно, мрамор издревле является прекрасным материалом для интерьера. Он благороден, красив, долговечен и славится своими антисептическими свойствами. Используется как штучный строительный камень для наружной облицовки и внутренней отделки зданий в виде дроблёного и молотого камня, а также штучного (пильного) камня.

Его можно применять при отделке каминов, в строительстве бассейнов и фонтанов. Мрамор долговечен: он может не подвергаться никаким возрастным изменениям до двухсот лет.

Наша республика обладает значительными запасами мрамора. В стране зарегистрировано 43 месторождения и проявления мрамора.

В настоящее время разрабатывается три месторождения мрамоа в качестве облицовочного камня (Чаарташ, Жаргарт, Арым).

Месторождение розовых, черных, серых, кремовых мраморов Чаарташ находится в Бакай-Атинском районе Таласской области, в 7,2 км от с. Ключевка (Боотерек), в 85 км от железнодорожной станции Маймак, на высотах 1630-1765 м, в экологически освоенном регионе (северный борт Таласской долины). Областной центр - город Талас - расположен в 35 км к востоку.

Месторождение открыто в 1979 г., детально разведано в 1985 г.

Запасы мраморов по состоянию на 01.01.2022 г. составляют 2 млн 427 тыс. куб.м.

Месторождение зеленого облицовочного мрамора Джаргатское находится в Таласском районе, в Суусамырской долине, к югу от перевала Джаргарт, на высоте 2800-3500 м, в доступном, но экономически слабо освоенном районе, на автотрассе Ош - Бишкек. Ближайший поселок Талды-Булак расположен в 15 км севернее через перевал Джаргарт. До областного центра города Талас – 75 км.

Месторождение открыто в 1975 г. В 1983 г. на нем выполнены специализированные оценочные работы.

Продуктивные мраморы имеют уникальную зеленую окраску, цвет которой меняется от светло-зеленой до темно-зеленой.

Запасы доломитовых мраморов не апробированы в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики и не учтены Государственным балансом запасов облицовочного камня.

Согласно отчету Василенко Л.В. запасы месторождения определены по категории С2 в количестве 740 тыс. куб.м.

Арымское месторождение белых, серых, цветных мраморов находится в Токтогульском районе Джалал-Абадское области, в 30 км к северу от г. Токтогул, в 115 км от железнодорожной станции Таш-Кумыр.

Месторождение разведано Северо-Киргизской геологической экспедицией (Василенко Л.В.1976 г.,1980 г.).

На месторождении выделено два участка - Арым-I и Арым-II, - находящихся на расстоянии 200 м друг от друга.

Мрамор месторождения Арым является декоративной породой. Выделяются серые, светло-серые, голубовато-серые, зеленовато-серые его разновидности с пятнистой, полосчатой и массивной текстурой.

Запасы мраморов, пригодных для производства облицовочных блоков, плит и мраморной крошки, по участкам Арым-I - 534тыс.куб.м, Арым-II - 860 тыс.куб. м.