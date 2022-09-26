Гульнара Мамыркулова: Мы хотим развивать художественную гимнастику в КР

Художественная гимнастика – самый красивый и утонченный вид спорта. В нем собрано все многообразие красивых элементов и изящных этюдов. Так, в Кыргызской Республике есть юные спортсменки, которые покоряют своими выступлениями не только отечественные арены, но и азиатские, а также мировые. Недавно юные гимнастки выступили на разных международных турнирах. Мы верим, что художественная гимнастика будет развиваться еще лучше в нашей стране, а меценаты и государство не будут оставаться в стороне и поддержат спортсменок, ведь спорт - это лицо страны, а представители его - это гордость поколений и радость для народа.

С 14 по 18 сентября в Софии (Болгария) прошел чемпионат мира по художественной гимнастике, где выступили юные кыргызстанские спортсменки. Главный хореограф сборной Кыргызстана по художественной гимнастике Гульнара Мамыркулова рассказала нашей съемочной команде vb.kg о достижениях своих воспитанниц, которые на протяжении нескольких лет становятся призерами на международных чемпионатах.