Задержан вор, укравший из автомашины товары на сумму более 66 тысяч сомов

Оперативниками УВД Октябрьского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении кражи из салона автомашины. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района кыргызской столицы.

18 августа 2022 года в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин М.А. Он рассказал, что неизвестные в ночь с 17 на 18 августа этого года в микрорайоне "Улан" разбили заднее стекло автомашины марки Toyota Ipsum и похитили товар на общую сумму 66 тысяч 566 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района. Возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Октябрьского РУВД был задержан подозреваемый - К.Ж.,1997 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершении аналогичных преступлений. К.Ж. доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Октябрьским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 Бишкека сроком на два месяца.

При задержании и проведении соответствующих следственных мероприятий у подозреваемого лица было изъято орудие преступления - "свеча", при помощи которой он разбивал стекла автомашин. Данный предмет признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.

Оперативниками установлено возможная причастность данного человека к совершению аналогичных преступлений на территории города Бишкек.

Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, могут сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 0(700)12-66-22 и 102.