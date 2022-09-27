Султанбек Каримов: Я глазам своим не поверил, когда увидел бывшего пациента

"Я глазам своим не поверил, когда увидел своего бывшего пациента - 66–летнего Федора Владимировича бодрым и жизнерадостным. После тяжелых повреждений головного мозга и экстренной многочасовой операции он двадцать дней находился в коме. Родные забрали его из больницы, по сути, в вегетативном состоянии. И надежды, что он выберется, не было", - говорит нейрохирург отделения нейротравмы №1 Национального госпиталя Султанбек Каримов.

Этот случай он помнит, словно все было только вчера, хотя после выписки пациента прошло больше трех месяцев. Каждая операция, тем более на головном мозге, - это битва за жизнь. На этот раз она была особенно упорной и непредсказуемой.

Пострадавшего привезли в отделение нейротравмы с работы в состоянии комы. Федор Владимирович упал с лестницы, устраняя неполадки в электросети. В кому он впал, как выяснилось после обследования, не из–за электротравмы, а в результате тяжелой черепно–мозговой. Снимки компьютерной томограммы четко показывали, что у него перелом черепа, гематомы и, что самое опасное, начался отек поврежденного мозга. А это уже прямые показания к экстренной операции.

- После таких травм мозг стремительно начинает отекать. И если промедлить с операцией, то он, не помещаясь в полости черепа, уходит в затылочное отверстие. Происходит так называемое его выклинение. И обратно вернуть "беглеца" уже невозможно. Медицина в данной ситуации бессильна. У пациента происходит остановка дыхания и сердца, - пояснил Каримов.

Разумеется, времени у нейрохирургов на обдумывание, планирование хода операции в таких случаях нет. И выражение "жизнь человека в руках врача" отнюдь не выдумка. Чтобы ее спасти, требуются не только отличные знания и навыки хирурга, но, наверное, и смелость оперативно принимать рискованные решения в нестандартных ситуациях.

Федору Владимировичу повезло хотя бы в том, что он попал на операционный стол к Султанбеку Каримову. Более трех часов хирург и его коллеги боролись с последствиями смертельно опасной травмы, миллиметр за миллиметром спасая мозг от сдавления. Чтобы он "не сбежал", в первую очередь убрали полностью одну из костей черепа. Потом гематомы, которые представляют собой не что иное, как скопление крови между оболочками мозга, и тоже давят на него, вызывая паралич тех или иных органов. Нейрохирургам удалось пройти эти миллиметры без форс–мажорных обстоятельств.

И в целом, казалось бы, сложная операция закончилась благополучно, но пациент не вышел из комы ни через день, ни через неделю, а только спустя двадцать дней.

- Мысленно я бесчисленное количество раз прокручивал весь ход операции: что мы могли упустить, что сделали не так. Но не находил ответа, в чем мы могли ошибиться, - говорит Султанбек Каримов.

По его словам, даже после того, как пациент очнулся, он находился в полубессознательном состоянии. Таким родственники и забрали Федора Владимировича домой.

- Я несколько раз приезжал, чтобы узнать о его состоянии, переустановить в носу зонд, через который его кормили, - вспоминает нейрохирург. - И во время моего очередного звонка жена Федора Владимировича сказала, что он отказался от зонда, начал самостоятельно есть, потихоньку пошло восстановление. У меня от души отлегло.

Вообще доктор Каримов - один из немногих врачей, которые поддерживают отношения со своими бывшими больными.

- Мне небезразлична их судьба. Хочется, чтобы они после стольких мучений и переживаний вернулись к нормальной жизни. И я сильно к пациентам привязываюсь. Когда пациент тяжелый и ты занимаешься им вплотную, то очень много пропускаешь через себя. Многие считают, что так нельзя, происходит выгорание личности. Но по–другому я не могу. Поэтому в первое время навещаю их и всегда на связи, - признался он.

- Когда Федор Владимирович пришел ко мне на консультацию и чтобы договориться по поводу второго этапа операции, я его не узнал. Он даже со смехом спросил: "Вы не узнаете меня?". Наверное, увидел на моем лице всю гамму чувств. Бывший обреченный прекрасно говорил, от паралича левой стороны не осталось и следа. Было чему удивляться! - с удовольствием рассказывает нейрохирург.

По его словам, всем пациентам после основной операции через некоторое время ставят титановые пластины вместо удаленной кости. Она защищает мозг от внешних травм, которые могут отрицательно сказаться на нем. Без нее у человека могут часто возникать головные боли, поскольку не защищенный ничем мозг западает. Это своего рода тоже травма. У некоторых могут появиться судороги из–за постоянного раздражения коры головного мозга. Как сказал Султанбек Кудайбердиевич, пациент без проблем перенес необходимую реконструкцию черепа и постоянно просился домой, твердил, что хочет выйти на работу и вообще у него полно дел, мол, и так залежался. Вот ради таких моментов, признался Каримов, он готов оперировать в любой час дня и ночи.