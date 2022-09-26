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"Унаа" выявлены факты незаконных действий при сдачи теоретических экзаменов

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- Жан Алиев
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Государственное учереждение "Унаа" МВД КР реализует работу в рамках Указа Президента КР "О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Кыргызской республике".

В ходе реализации вышеуказанного Указа в Бишкекском городском отделе "Унаа" МВД КР были выявлены 2 факта незаконных действий по применению аудио-видео техники при сдаче теоретических экзаменов со стороны курсантов.

По данному факту, собранные материалы будут переданы в уполномоченные правоохранительные органы для дачи юридической оценки.


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URL: https://www.vb.kg/422987
Теги:
МВД, Бишкек
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