"Унаа" выявлены факты незаконных действий при сдачи теоретических экзаменов

Государственное учереждение "Унаа" МВД КР реализует работу в рамках Указа Президента КР "О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Кыргызской республике".

В ходе реализации вышеуказанного Указа в Бишкекском городском отделе "Унаа" МВД КР были выявлены 2 факта незаконных действий по применению аудио-видео техники при сдаче теоретических экзаменов со стороны курсантов.

По данному факту, собранные материалы будут переданы в уполномоченные правоохранительные органы для дачи юридической оценки.