Погода
$ 82.39 - 83.39
€ 80.50 - 81.50

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении кражи

178  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился житель столицы К.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 22 сентября 2022 года примерно 13.45 часов в одной из мечетей, расположенных на территории Свердловского района, тайно похитили борсетку, внутри которой были мобильный телефон марки "Самсунг" и денежные средства в размере 16 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и было возбуждено уголовное дело по ст. 205 ("Кража") УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска УВД Свердловского района был задержан подозреваемый К.О., 1993 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкека.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 705 31-09-31 ; 0 706 80-03-60, 0 702 08-02-08 или в дежурную часть УВД Свердловского района города Бишкека: 0 312 43-28-15 и 102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422997
Теги:
кража, Свердловский район, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  