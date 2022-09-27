Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении кражи

Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился житель столицы К.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 22 сентября 2022 года примерно 13.45 часов в одной из мечетей, расположенных на территории Свердловского района, тайно похитили борсетку, внутри которой были мобильный телефон марки "Самсунг" и денежные средства в размере 16 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и было возбуждено уголовное дело по ст. 205 ("Кража") УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска УВД Свердловского района был задержан подозреваемый К.О., 1993 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкека.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 705 31-09-31 ; 0 706 80-03-60, 0 702 08-02-08 или в дежурную часть УВД Свердловского района города Бишкека: 0 312 43-28-15 и 102.