Жапаров выразил соболезнования Мишустину в связи со стрельбой в школе

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров направил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в школе города Ижевск (Российская Федерация). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о человеческих жертвах в результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска Удмуртской Республики Российской Федерации.

От имени кабинета министров Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии",- говорится в телеграмме".