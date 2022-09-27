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Жапаров выразил соболезнования Мишустину в связи со стрельбой в школе

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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров направил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в школе города Ижевск (Российская Федерация). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о человеческих жертвах в результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска Удмуртской Республики Российской Федерации.

От имени кабинета министров Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии",- говорится в телеграмме".


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URL: https://www.vb.kg/422998
Теги:
Акылбек Жапаров, Россия, стрельба, школа
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