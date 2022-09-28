Стратегические игры под видом войны

Вооруженные люди в форме таджикской армии и без знаков различия въезжали на улицы баткенских сел на бронетехнике, стреляли из минометов по домам, бесновались в школах. И дети и взрослые в ужасе бежали прочь от смерти и ужаса кто в чем был. Уже потом кыргызстанцы узнавали о фактах запредельной показной жестокости: сторожа школы, Муктарбека Зулпукарова и его сына Мыктыбека убили, сожгли и повесили! Школу тоже сожгли. Потом сожгли птицефабрику и застрелили ее директора - предпринимателя Матиса Кадырова в селе Ак–Сай. Глумились над трупами уже погибших военных! Откуда такая жестокость. Зачем? В результате 59 погибших, около 200 пострадавших, 140 тысяч беженцев, разрушены 432 жилых дома.

Пройти по краю

Чтобы посеять панику, медиапространство затопили фейки, новости–перевертыши: что не таджики напали, а кыргызские пограничники начали обстрелы. Но Кыргызстан не дрогнул. Инфоатаки отбили. Почти с первых часов эвакуации на дорогах уже стояли люди с табличками "Уй бар" - хотели приютить беженцев. И пока военные дрались на границе, волонтеры, загружая коробки, глотая слезы, передавали друг другу сообщения о подвигах наших военных, которые ценой своих жизней старались задержать проход захватчиков, сохранить жизни мирного населения, своих товарищей. Капитан, командир роты Эламан Ураимов подорвал себя и нападавших гранатой, чтобы не попасть в плен. Другой военнослужащий дал возможность отойти своему подразделению, вызвал огонь на себя. Кто–то до последнего дрался в танке, кто–то держал связь... Совсем молодые и отцы семейства. Зная, что родится дочь, Нургазы Боркошев дал ей имя Мээрим, в честь Мээрим Джуманазаровой. Дочь родилась через день после гибели отца.

Не было ни одного человека в Кыргызстане, который бы не задавался вопросами в эти дни: "Что происходит? Кто и почему пришел на нашу землю и с такой жестокостью убивает, рушит, поджигает? Трудно поверить, что это соседи! Скорее боевики ИГИЛ или других запрещенных в Кыргызстане террористических и экстремистских групп, или козни "Талибана"?

Вряд ли бы Таджикистан сам решился пойти на такой демарш. Кто из внешних игроков - заказчиков агрессии мутит воду, чего хотят добиться? Если мира, то на каких условиях, если войны - для завоевания чего? Почему Кыргызстан и Таджикистан 30 лет не могут договориться по границе.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита МендковиЧ рассказал "Вечерке" о попытках со стороны ОДКБ и России помочь решить конфликт задолго до сентябрьских событий 2022 года: "И сама организация, и Москва неоднократно предлагали свою помощь в урегулировании конфликта. Предлагалось создать трехстороннюю согласительную комиссию ОДКБ на границе. От этого варианта отказались обе страны. Я лично беседовал с представителями Совбеза Кыргызстана, и мне было сказано, что Бишкек уверен в возможности самостоятельно решать все вопросы.

Изучение опыта приграничных конфликтов показывает, что очень важно в таких ситуациях пройти по краю, услышать друг друга, найти выход и не свалиться в пропасть кровопролитной войны. Не пойти на поводу эмоций горя и взаимных обвинений. И обязательно надо обеим странам разобраться в причинах и версиях происшедшего кровопролития".

Причин конфликта много, но явно был приказ

Эксперт Института мировой экономики и политики Жумабек Сарабеков из Казахстана написал, что страны–соседи не заинтересованы в военном конфликте на кыргызско–таджикской границе, у них и без этого хватает проблем. Все хотят спокойствия в регионе для развития новых торговых проектов, в том числе и с Афганистаном. Напомним, что и лидеры Афганистана, и международные организации призвали к мирному урегулированию".

Проблемы, которые приводили к столкновениям на границе, - это демографическая, земельная, водная, незавершенная делимитация и демаркация таджикско– кыргызских границ со множеством спорных участков и анклавов. Люди годами жили с этим, но тут явно поступила команда.

Кто–то дал четкие указания - атаковать и уничтожить, сделать так, чтобы в сожженное село люди никогда не вернулись, захлебнулись горем и страхом! Ведь если нападавшие рассчитывали на захват чужой территории, то они бы, наверное, не разрушали новенькие, только что построенные арабами дома, отремонтированные школы? А инфоботы лукаво указывают, что несправедливо: численность населения в приграничной зоне Таджикистана в разы больше, чем в Баткене! А может, эту землю уже кому–то пообещали? Например, не соседям, а наемникам, пришедшим вместе с таджикской армией?

Кто–то из нападавших таджикских боевиков, видимо, для отчета выложил видео у сожженного танка на территории Кыргызстана. Стоит группа людей в невоенной одежде. Совбез, МИД КР заявили, что среди нападавших были граждане Афганистана таджикской национальности. Также в СМИ размещена информация о том, что на видео - гражданин Афганистана. То есть грабить и убивать к нам приходили не только военные Таджикистана, но и афганские боевики. В нескольких источниках электронных СМИ появилось предположение о том, что "вытесненные "Талибаном" из страны афганские таджики отсиживались на территории анклавов. А теперь получили привычную команду - убивать, грабить, сеять страх и получать за это деньги".

Из Таджикистана делают Украину в Центральной Азии

Эксперт по вопросам региональной безопасности, ветеран силовых структур, полковник Нурлан Досалиев рассказывает, что лидеры соседней страны поражены идеей "Большого Таджикистана", которая была подкинута после распада СССР. И вторжение в Кыргызстан - как план расширения границ - может быть лишь частью более глобальной стратегии. Он считает, что соседи этой осенью могут повторить еще более полномасштабное и более многочисленное вторжение! И в составе "приглашенных" бойцов могут быть как раз афганские таджики. (В Афганистане проживает более 13 млн. таджиков.) Эксперт считает, что Кыргызстан должен экстренно пересмотреть систему защиты границы, сделать ее непроницаемой для любых проникновений. По его данным, вторжение боевиков хорошо финансируется.

Досалиев уверен, что вооруженный пограничный конфликт создан внешними силами, при этом искусно использованы местные факторы и условия - политические, социально–экономические, национально–психологические, военные, географические и прочие.

"Просто свяжите все факты, - продолжает Досалиев. - В августе 2021 года армия США под давлением сил движения "Талибан" ушла из Афганистана. А с начала 2022 года весь регион трясет: массовые антиправительственные беспорядки в Казахстане, Горном Бадахшане, Каракалпакстане. И везде следственные органы указывают на причастность к организации беспорядков западных структур, в том числе спецслужб США и стран Западной Европы.

Ровно через год после ухода из Афганистана США организовали на территории Таджикистана военные учения, в которых участвовали военные из 7 стран. Это общеизвестный факт: организатор учений всегда таким образом изучает будущий театр военных действий. И в прошлом году, и в этом провокации на кыргызско–таджикской границе происходят одновременно с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, где с обеих сторон в боях погибло почти 300 человек. В Закавказье американцы вообще играют в открытую: перед очередными вооруженными провокациями Ереван посещали различные функционеры из США, в том числе директор ЦРУ.

И Кыргызстан неслучайно выбран для нападения: дело в том, что возможные заказчики, американцы и их союзники по НАТО, очень хорошо изучили наш регион. Туркменистан, Узбекистан не по зубам для провокаций. Вот и выбрали наш маленький Кыргызстан, придав своим стратегическим играм вид пограничной войны.

Получается, Эмомали Рахмон втиснут в прокрустово ложе между Россией, ОДКБ, ШОС и Западом. А то, что конфликты полыхнули именно к датам, - это желание показать (особенно новым членам организации ШОС), что Россия и Китай не так сильны, что у Запада руки длиннее. Отсюда и призывы выхода из ОДКБ и ШОС.

Таджикистан не готов и не способен вести долговременную войну с кем бы то ни было. Но постоянные кратковременные вооруженные провокации делать способен. И американцы могут оперативно увеличить свою помощь и финансами, и оружием, и наемниками. Они уже набили руку на Украине. Вполне вероятно, что попытаются сделать из Таджикистана вторую Украину здесь, в Центральной Азии".

В прошлом и нынешнем году участие в провокациях на границе со стороны Таджикистана принимали боевики различных криминальных структур, в том числе группировок, промышляющих контрабандой наркотиков. Но в последнем вооруженном вторжении 16 сентября были замечены другие боевики - афганские таджики из отрядов Масуда–младшего. Можно предположить, что переброшены они были, безусловно, не без помощи американцев. Ведь в афганском Панджшере присутствуют американские и английские инструкторы.

Использование иностранных наемников, а также осуществление масштабной вооруженной провокации одновременно на двух направлениях - Баткенском и Чон–Алайском - это очень тревожный признак. Он указывает, что таджикские силовые структуры и их кураторы взяли курс на расширение географии и масштабов попыток очередного вооруженного вторжения на территорию Кыргызстана.

Президент Садыр Жапаров в Нью–Йорке с трибуны ООН рассказал о вооруженной агрессии со стороны Таджикистана. И дал понять, что Кыргызстан готов принять помощь для урегулирования ситуации от ООН, ОБСЕ, ОДКБ.

За что Америка платит таджикам

В СМИ проходила информация о том, что за последние десятилетия США передали таджикам около 350 миллионов долларов только для обеспечения безопасности Республики Таджикистан. Вопрос "от кого США оберегают таджикских правителей?" Кроме того, американцами проведено более 40 военных тренингов, в которых обучили боевым навыкам свыше 10 тысяч военнослужащих Таджикистана, при этом более 2 тысяч силовиков прошли специальное обучение в США. Особое внимание уделяется Пограничной службе и специальным службам. А в этом году, совсем недавно, США оказали помощь Таджикистану якобы для обеспечения безопасности границ на сумму почти 3 миллионов долларов. Не на эти ли деньги готовилось последнее нападение на Кыргызстан?