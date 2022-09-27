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В столице за отвагу наградили пожарных, боровшихся с крупным пожаром

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- Назгуль Абдыразакова
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Глава Ленинского района Русланбек Тагаев встретился с сотрудниками пожарно-спасательной части № 6 Ленинского района, которые ликвидировали пожар в доме по улице Джамгырчинова. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, 23 июня 2022 года произошел крупный пожар в доме по улице Джамгырчинова. Пожарные боролись с огнем 3 часа, при исполнении служебных обязанностей они получили ожоги разной степени.

В итоге пожар был локализован и полностью потушен. Жертв и пострадавших среди жителей нет.

Глава района поблагодарил пожарных за отвагу и мужество при тушении пожара, вручил благодарственные письма муниципальной администрации и оказал материальную помощь.


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URL: https://www.vb.kg/423008
Теги:
награда, пожар, герой, Бишкек
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