В столице за отвагу наградили пожарных, боровшихся с крупным пожаром

Глава Ленинского района Русланбек Тагаев встретился с сотрудниками пожарно-спасательной части № 6 Ленинского района, которые ликвидировали пожар в доме по улице Джамгырчинова. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, 23 июня 2022 года произошел крупный пожар в доме по улице Джамгырчинова. Пожарные боролись с огнем 3 часа, при исполнении служебных обязанностей они получили ожоги разной степени.

В итоге пожар был локализован и полностью потушен. Жертв и пострадавших среди жителей нет.

Глава района поблагодарил пожарных за отвагу и мужество при тушении пожара, вручил благодарственные письма муниципальной администрации и оказал материальную помощь.