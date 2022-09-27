Президент КР выразил соболезнования президенту РФ из-за трагедии в Ижевске

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате стрельбы в школе города Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"С огромным сожалением и чувством сопереживания воспринял трагическую весть о человеческих жертвах в результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска Удмуртской Республики Российской Федерации.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии. Разделяю боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме главы государства.