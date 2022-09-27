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Президент КР выразил соболезнования президенту РФ из-за трагедии в Ижевске

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате стрельбы в школе города Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"С огромным сожалением и чувством сопереживания воспринял трагическую весть о человеческих жертвах в результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска Удмуртской Республики Российской Федерации.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии. Разделяю боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/423010
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, президент, соболезнование
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