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Кудайберген Базарбаев провел встречу с жителями села Марказ

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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев встретился с жителями приграничного села Марказ, которые были эвакуированы в Кадамжайский район Баткенской области во временный центр пребывания. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По данным пресс-службы, в ходе разговора министр рассказал, что Кадамжайскому району по лини министерства поступило 15 тонн муки, а также гуманитарная помощь в виде одежды, обуви, и других необходимых вещей.

"По линии министерства выделено свыше 1 млрд сомов на социальную защиту Баткенской области. Это различные пособия детям и взрослым. Кроме того, вы можете заключить с государством социальный контракт и получить безвозмездно 100 тыс. сомов на открытие малого бизнеса.

Сегодня такие контракты министерство заключает по всей стране. Люди покупают крупный и мелкий рогатый скот, швейные машины и кухонное оборудование. Первые 100 человек, которые получили деньги во время пилотирования нового проекта, уже смогли выйти из числа получателей пособия для малообеспеченных. Для Баткенской области заложено 25 млн сомов", - рассказал министр.

Встреча с жителями села Марказ состоялась в ходе рабочей поездки Кудайбергена Базарбаева по Баткенской области, которая прошла в минувшие выходные".


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URL: https://www.vb.kg/423014
Теги:
Баткенская область, Кудайберген Базарбаев, Минтруда, приграничные конфликты
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