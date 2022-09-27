Полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Алтынбек Сулайманов подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается на странице в соцсети представительства.

"Дорогие соотечественники!

Вам известно, что я всегда предлагал кардинально реформировать местное самоуправление. Всегда критиковал деятельность местной власти, губернаторов, акимов и айыл окмоту. Случилось так, что сам стал губернатором. И увидел изнанку местного самоуправления собственными глазами. Я убежден, что при такой форме местного самоуправления в регионах никогда не будет развития. Местное самоуправление нуждается в существенной реформе. Нужна децентрализация управления. Я, как политик, как человек слова, всегда стараюсь доводить дело до логического конца. При такой системе самоуправления мои старания будут напрасны. Поэтому не хотелось тратить впустую как свое, так и время жителей Иссык-Куля и решил сложить свои полномочия по собственному желанию", – говорится в заявлении Сулайманова.

Отметим, что Алтынбек Сулайманов был назначен на эту должность в феврале текущего года.