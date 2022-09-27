Пресс-секретарь президента ответил на критику Алтынбека Сулайманова

Пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев на своей странице в соцсети ответил на заявление экс-главы Иссык-Кульской области Алтынбека Сулайманова о том, что при нынешней форме местного самоуправления в регионах никогда не будет развития.

"Как заметил Алтынбек Сулайманов, административно-территориальная реформа не произойдет в одночасье. На протяжении года прорабатывается соответствующий проект. Работает группа специалистов. Как только он будет готов, начнется реализация реформы. Администрация президента не сидит, сложа руки. Вначале экспериментально она будет применена в отдельном регионе, в последующем работа продолжится и в остальных.

Это серьезный вопрос, который нельзя решать впопыхах сиюминутно. Вопрос об административно-территориальной реформе поднимается на протяжении многих лет. Тщательно прорабатываются детали. Мы можем нанести урон государственному устройству, реализуя "сырые реформы", прикрывшись популизмом", - говорится в сообщении Султанбаева.