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Пресс-секретарь президента ответил на критику Алтынбека Сулайманова

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- Бактыгуль Акжолова
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Пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев на своей странице в соцсети ответил на заявление экс-главы Иссык-Кульской области Алтынбека Сулайманова о том, что при нынешней форме местного самоуправления в регионах никогда не будет развития.

"Как заметил Алтынбек Сулайманов, административно-территориальная реформа не произойдет в одночасье. На протяжении года прорабатывается соответствующий проект. Работает группа специалистов. Как только он будет готов, начнется реализация реформы. Администрация президента не сидит, сложа руки. Вначале экспериментально она будет применена в отдельном регионе, в последующем работа продолжится и в остальных.

Это серьезный вопрос, который нельзя решать впопыхах сиюминутно. Вопрос об административно-территориальной реформе поднимается на протяжении многих лет. Тщательно прорабатываются детали. Мы можем нанести урон государственному устройству, реализуя "сырые реформы", прикрывшись популизмом", - говорится в сообщении Султанбаева.


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URL: https://www.vb.kg/423031
Теги:
Алтынбек Сулайманов, Иссык-Кульская область
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