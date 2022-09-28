Земельный участок стоимостью 43,7 млн сомов возвращен муниципалитету

Прокуратурой Первомайского района города Бишкека проведена проверка исполнения земельного законодательства и законодательства о муниципальной собственности в Бишкекской гимназии-интернате № 1 имени А.Каниметова. Об этом сообщает пресс-служба Гепрокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что имущественный комплекс Бишкекской гимназии-интерната №1 имени А.Каниметова вместе с земельным участком передан в ведение местного самоуправления и является муниципальной собственностью.

В 2013 году Бишкекской гимназии-интернату №1 имени А.Каниметова выдан государственный акт о праве бессрочного пользования земельным участком, однако площадь участка в нарушение земельного законодательства была необоснованно уменьшена и часть земельного участка площадью 0,44 га незаконно исключена из территории вышеназванного учебного заведения и выведена из муниципальной собственности.

На основании акта прокурорского реагирования указанный земельный участок оценочной стоимостью 43,7 миллиона сомов возвращен в муниципальную собственность.