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Земельный участок стоимостью 43,7 млн сомов возвращен муниципалитету

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой Первомайского района города Бишкека проведена проверка исполнения земельного законодательства и законодательства о муниципальной собственности в Бишкекской гимназии-интернате № 1 имени А.Каниметова. Об этом сообщает пресс-служба Гепрокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что имущественный комплекс Бишкекской гимназии-интерната №1 имени А.Каниметова вместе с земельным участком передан в ведение местного самоуправления и является муниципальной собственностью.

В 2013 году Бишкекской гимназии-интернату №1 имени А.Каниметова выдан государственный акт о праве бессрочного пользования земельным участком, однако площадь участка в нарушение земельного законодательства была необоснованно уменьшена и часть земельного участка площадью 0,44 га незаконно исключена из территории вышеназванного учебного заведения и выведена из муниципальной собственности.

На основании акта прокурорского реагирования указанный земельный участок оценочной стоимостью 43,7 миллиона сомов возвращен в муниципальную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/423037
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок
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