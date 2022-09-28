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Торговый комплекс "Талас" передан в муниципальную собственность

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственное предприятие торгово-рыночный комплекс "Талас" при Фонде по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции и земельный участок переданы в муниципальную собственность мэрии города Талас. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, соответствующее решение принято на заседании кабинета министров.

"Это решение принято с целью усиления доходного потенциала местного бюджета. Одновременно установлен запрет дальнейшего отчуждения имущественного комплекса передаваемого предприятия, в том числе его части", - говорится в сообщении кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/423038
Теги:
Таласская область, Кабинет министров
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