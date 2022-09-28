Погода
$ 81.29 - 82.29
€ 80.50 - 81.50

В столице задержан подозреваемый в совершении серии автокраж

198  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан подозреваемый в автокражах. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 18 августа с заявлением в милицию обратился потерпевший. В ночь с 17 на 18 августа неизвестный в микрорайоне "Улан" разбил заднее стекло его автомашины и похитил товар на общую сумму 66 тысяч 566 сомов. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Через некоторое время оперативникам удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний гражданин.

"У подозреваемого изъято орудие преступления - свечи зажигания, при помощи которых он разбивал стекла автомашин. Изъятое признано вещественным доказательством и приобщено к уголовному делу", - говорится в сообщении УВД.

Оперативники установили его причастность к нескольким схожим преступлениям.

Пострадавших от действий злоумышленника милиция просит сообщить по следующим номерам: 0700126622 и 102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423041
Теги:
задержание, кража, Бишкек, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  