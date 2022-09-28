В столице задержан подозреваемый в совершении серии автокраж

В Бишкеке задержан подозреваемый в автокражах. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 18 августа с заявлением в милицию обратился потерпевший. В ночь с 17 на 18 августа неизвестный в микрорайоне "Улан" разбил заднее стекло его автомашины и похитил товар на общую сумму 66 тысяч 566 сомов. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Через некоторое время оперативникам удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний гражданин.

"У подозреваемого изъято орудие преступления - свечи зажигания, при помощи которых он разбивал стекла автомашин. Изъятое признано вещественным доказательством и приобщено к уголовному делу", - говорится в сообщении УВД.

Оперативники установили его причастность к нескольким схожим преступлениям.

Пострадавших от действий злоумышленника милиция просит сообщить по следующим номерам: 0700126622 и 102.