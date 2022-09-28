В Чон-Таласском канале было найдено тело пропавшего накануне мужчины

В Чон-Таласском канале нашли тело пропавшего накануне 60-летнего мужчины жителя села Ак-Башат Кара-Бууринского района Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, мужчина пропал без вести 24 сентября после поездки на скотный рынок.

26 сентября в службу "112" поступила информация о том, что автомобиль "Ауди-80" указанного гражданина упал в канал Чон-Талас, проходящий через село Кок-Добе. Из Кара-Бууринского районного отделения МЧС № 91 на место происшествия были привлечены 4 спасателя и 30 человек из числа родственников, которые собственным краном вытащили автомобиль. В результате утреннего поиска было обнаружено тело владельца автомобиля, оно было передано в милицию.