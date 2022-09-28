В столице прошел тренинг для социальных педагогов и психологов

По инициативе уполномоченного по правам ребенка КР Асель Чынбаевой совместно с Ассоциацией "Союз Образовательных Учреждений" в Бишкеке состоялся тренинг для социальных педагогов и психологов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, мероприятие было организовано в целях профилактики насилия среди школьников, улучшения понимания причин и последствий развития травматического расстройства у уязвимых детей и молодежи, а также своевременное оказание помощи.

В работе тренинга приняли участие главный специалист методического отдела образования Чуйской области, социальные педагоги, психологи школ, интернатов для детей-сирот и др.

Тренером выступила международный эксперт по психотравмологии Тирза Шнайдер, которая имеет многолетний опыт работы с жертвами насилия и торговли людьми.

В ходе тренинга Асель Чынбаева подчеркнула, что именно подготовка социальных педагогов и психологов в школах имеет важное значение на своевременное реагирование на случаи насилия и их профилактики. Она подчеркнула, что на данный момент администрация президента предпринимает и поддерживает все меры по искоренению насилия в стране.

Кроме того, выступая с презентацией ситуационного анализа по насилию среди детей в Кыргызстане, национальный эксперт по защите детей Мээрим Осмоналиева отметила, что необходимо уделить особое внимание уязвимым детям мигрантов, детям из семей, находящимся в трудной жизненной ситуации.

По итогам мероприятия участники получили информацию о развитии и последствиях травмы, динамике травматических расстройств, более того научились распознавать психологические травмы и их виды при работе с детьми и молодежью.