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8 октября в Бишкеке покажут "Лебединое озеро" с участием российских звезд

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- Анастасия Карелина
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8 октября в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится показ балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" с участием звезд российского балета. Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

В Бишкек приезжают солисты Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, лауреаты международных конкурсов, обладатели премии "Душа танца"? заслуженные артисты России: прима-балерина, четырежды номинант на премию "Золотая маска" и двукратный ее обладатель Оксана Кардаш и премьер балета Сергей Мануйлов.

Приезд в нашу республику солистов одного из самых интересных театров Москвы, снискавшего славу во всем мире и представленного списком звездных имен, всегда яркое событие. А гениальное творение Чайковского, относящееся к шедеврам русской классической хореографии, не нуждается в особом представлении.

"Лебединое озеро" - самый любимый спектакль бишкекских зрителей. 8 октября публику вновь ждет романтическая история любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты.

Наша гостья Оксана Кардаш, по мнению выдающегося критика Вадима Гаевского, "из тех редких балерин, кто определяет сегодня лицо столичной сцены". За ее плечами пять лет обучения в хореографическом училище при Московской академии образования, а также образование балетмейстера, полученное в Российском университете театрального искусства. Исполнение Оксаны Кардаш отличается отточенностью каждого жеста, утонченностью, изяществом и техничностью. Оксана - мегапластичная и совершенная балерина, которая входит в тройку главных фигур московского балета. Филигранно отточенная техника танца и впечатляющая выверенность каждого па - ее визитная карточка.

Сергей Мануйлов - прекрасный танцовщик, образы которого надолго остаются в памяти зрителей. Он окончил Московскую государственную академию хореографии. В репертуаре артиста: Золотой божок, Магдавея, Солор ("Баядерка" Л. Минкуса), Базиль, солист цыганского танца ("Дон Кихот" Л. Минкуса), Ганс, классический дуэт ("Жизель" А. Адана), Венгерский офицер ("Майерлинг" К. Макмиллана на музыку Ф. Листа), Мизгирь ("Снегурочка" Вл. Бурмейстера на музыку П. И. Чайковского), Щелкунчик-принц ("Щелкунчик"), Евгений Онегин ("Татьяна" Л.Ауэрбах), Леско ("Манон" К. Макмиллана на музыку Ж. Массне), Феб ("Эсмеральда" Ц. Пуни, С. Василенко, Р. Глиэра), Данила, Молодой цыган ("Каменный цветок" С. С. Прокофьева), Тибальд ("Ромео и Джульетта" С. С. Прокофьева).

Вместе с прославленными российскими артистами на сцену выйдут лучшие солисты и артисты кыргызской балетной труппы. Партию Злого Гения исполнит Атабек Садыркулов, а Шута – лауреат международных конкурсов Фарух Садыркулов. За пультом симфонического оркестра театра будет работать народный артист Кыргызской Республики Жумакадыр Каниметов.


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URL: https://www.vb.kg/423049
Теги:
балет, Россия, Театр оперы и балета, спектакль
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