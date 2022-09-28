Женщина убила сожителя, а труп спрятала в сарае

7 декабря прошлого года 53-летняя жительница Новопокровки Ысык-Атинского района М.А. вернулась с работы примерно в десять вечера. Начала готовить ужин. Ее гражданский муж Е. был дома и, как всегда, нетрезв. Стал просить у нее деньги на выпивку. Получив отказ, стал ругаться, а потом, подойдя сзади, обхватил М. за шею и начал душить.

Гражданская жена как раз резала лук и держала в руке кухонный нож. Развернулась и всадила нож Е. куда-то в правую часть туловища. Е. упал, просил о помощи, но помощи не дождался…

Из показаний М.:

- С Е. мы познакомились в 2014 году и через некоторое время стали жить в гражданском браке. Снимали дом в Новопокровке. Я подрабатывала в кафе поваром, а он в последнее время нигде не работал, постоянно употреблял спиртные напитки, приходил домой пьяный и часто избивал меня, устраивал скандалы. 7 декабря 2021 года, когда он меня душил, мне удалось вырваться и ударить его ножом, который был у меня в руке.

Е. упал. Испугавшись, я выбежала на улицу. Вернулась примерно через пятнадцать минут, он был уже мертв. Подумав, я решила вынести труп во двор и спрятать за стоявшим там диваном. Там он пролежал два дня, а потом я переместила его в сарай, где раньше держали скот. Там в углу я засыпала труп навозом.

А следующий день после убийства сообщила его матери, что он куда-то ушел из дома и не вернулся, через несколько дней мы заявили в милицию о его пропаже…

11 июня 2022 года мать Е. вызвали в морг на опознание тела. Точнее, того, что от него осталось.

При назначении наказания М.А. суд учел ее несудимость, полное признание вины и чистосердечное раскаяние. Учел и то обстоятельство, что потерпевший, можно сказать, вынудил гражданскую жену совершить это особо тяжкое преступление.

А.М. приговорена к восьми годам лишения свободы.