Сегодня отмечается Международный день всеобщего доступа к информации

28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации. Об этом сообщает Фонд "Сорос-Кыргызстан", который на протяжении 29 лет своего существования поддерживает проекты, направленные на открытый доступ к знаниям и обеспечивающие право на свободный поиск, получение и распространение информации.

Сорос подготовил подборку открытых образовательных ресурсов различных направлений от истории и науки до программирования и уроков игры на национальных инструментах для всех, кто хочет с пользой провести время или иметь под рукой необходимые для учебы, преподавания и даже работы материалы.

www.okuma.kg

Обширная открытая электронная библиотека образовательных книг на кыргызском языке. Здесь вы можете найти образовательные материалы как по школьным предметам, так и по предметам высших учебных заведений Кыргызстана. Проект реализован ОФ "Агартуу Академиясы" совместно с Ошским государственным университетом.

http://artmuseum.kg/

Самая большая коллекция экспонатов художественного творчества - коллекция Кыргызского Национального музея изобразительных искусств им. Г.Айтиева, доступная для просмотра онлайн, а также для скачивания для использования в образовательных целях.

www.Ilimelim.kg

Библиотека онлайн-видеолекций по программам вузов Кыргызстана на кыргызском языке. Авторами курсов являются ведущие преподаватели и эксперты ведущих университетов страны. Проект реализован командой преподавателей АУЦА.

www.youtube.com/channel/UC79oAL9rxqtI-RNzAF116cQ/videos -

Видео-уроки на кыргызском языке по технике игры на 4-х национальных инструментах: темир комуз, жыгач ооз комуз, чоор, сыбызгы. Канал поддерживается ОФ "Устат шакирт плюс".

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7D9VKOajnS0BZzd29HhX1z9wmJ7yKmZM

Вся история Кыргызстана в 20 видео–уроках для детей и взрослых. Реализован продакшн-группой "Тентек".

https://drive.google.com/drive/folders/1hUdbqp9kmJFwAUD5Xxv04MUvKkkHiwR9

Все учебники по информатике для 5-6 и 7-9 классов на кыргызском и русском языках, включая книгу по изучению языка программирования Python для детей на кыргызском и русском языках и книгу по использованию почти всех компьютерных технологий на кыргызском языке от GCFlearnfree Foundation.

https://www.youtube.com/channel/UCOyCF9DKcC7V2GAflPQZGzw/videos

Видеоролики с использованием текстов кошоков, собранных на Юге Кыргызстана. Реализуется Джалал-Абадским государственным университетом.

Курс видео-уроков кыргызского языка для начинающих. https://www.youtube.com/playlist?list=PL735lKtYrX1Viacq5CDOi8Sanz9HVjyLK

https://www.youtube.com/playlist?list=PL735lKtYrX1XgWra0PfR607h-FAO8deYU

Команда, состоящая из преподавателя кыргызского языка, автора учебных пособий для изучения кыргызского языка Гульмиры Дюшеевой, лучшего молодежного проекта 2015 года по версии организации "Jashtar Camp" AUCA TV и популярной онлайн-платформы для изучения Кыргызского языка Tili.kg, объединилась для того, чтобы создать качественный курс кыргызского языка.

Данный курс состоит из структурированных видео-уроков, которые нацелены на изучение базовой грамматики кыргызского языка, а также увеличения словарного запаса учащихся и их разговорной речи.

Все эти образовательные ресурсы Кыргызстана были разработаны, оцифрованы и размещены онлайн при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".