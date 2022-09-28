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И.о. помощника госсекретаря США посетит Кыргызстан

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- Соня Ким
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И.о. помощника госсекретаря по глобальным связям с общественностью Элизабет Кеннеди Трюдо США посетит Кыргызстан. Об этом сообщается на сайте государственного департамента.

По его данным, Трюдо совершит поездку в Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Кыргызскую Республику с 28 сентября по 9 октября 2022 года.

В Кыргызстане Трюдо встретится с государственными чиновниками, СМИ и организациями по развитию, а также влиятельными лицами в социальных сетях. Она обсудит важность свободы прессы и поддержки правительства США для укрепления профессионализма и независимости СМИ и др.


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URL: https://www.vb.kg/423063
Теги:
США, Кыргызстан
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