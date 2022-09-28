И.о. помощника госсекретаря США посетит Кыргызстан

И.о. помощника госсекретаря по глобальным связям с общественностью Элизабет Кеннеди Трюдо США посетит Кыргызстан. Об этом сообщается на сайте государственного департамента.

По его данным, Трюдо совершит поездку в Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Кыргызскую Республику с 28 сентября по 9 октября 2022 года.

В Кыргызстане Трюдо встретится с государственными чиновниками, СМИ и организациями по развитию, а также влиятельными лицами в социальных сетях. Она обсудит важность свободы прессы и поддержки правительства США для укрепления профессионализма и независимости СМИ и др.