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В Бишкеке отметили 92-ю годовщину основания Саудовской Аравии

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке отметили 92-ю годовщину Национального дня Королевства Саудовская Аравия. На мероприятие были приглашены члены кабинета министров КР, депутаты ЖК КР, дипломаты различных стран, представители духовенства, общественные деятели и журналисты.

В своем выступлении посол Саудовской Аравии в Кыргызстане Ибрахим бин Ради бин Абдурахман Аль-Ради рассказал, что его страна с каждым днём становится более открытой миру.

"На сегодняшний день благодаря мудрой политике руководства в Саудовской Аравии стремительно развиваются все сферы жизни. Так, строится множество экономических и туристических городов, таких как Неом, Киддия, Аль-Уля. Также идет работа над развитием различных объектов инфраструктуры, таких как дороги, школы, университеты, больницы, гостиницы, мечети, парки и др.

Все это реализуется в рамках стратегии развития Саудовской Аравии "Видение 2030", запущенной наследным принцем Его Королевским Высочеством Принцем Мухаммедом бин Салманом (да хранит его Аллах). Данная стратегия призвана обеспечить развитие всех сфер жизни в городах и областях во благо народа королевства и его жителей. Также благодаря своему большому политическому и экономическому влиянию Саудовская Аравия оказала помощь многим странам мира", - сказал дипломат.

Кроме того, посол коснулся и отношений между нашими странами.

"Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы рассказать о братских отношениях между Королевством Саудовская Аравия и Кыргызстаном, в том числе о сотрудничестве в различных областях. Так, состоялся визит Его Высочества Принца Фейсала бин Фархана, министра иностранных дел СА в Кыргызстан. Стоит отметить, что это первый визит министра иностранных дел Саудовской Аравии с момента обретения Кыргызстаном независимости.

Также королевством была оказана разного рода поддержка через Центр гуманитарных операций имени Короля Салмана. Саудовский фонд развития, а также другие организации в виде грантов и кредитов оказали содействие реализации нескольких проектов в различных секторах, включая транспорт, здравоохранение, образование, водоснабжение, ирригацию, благотворительную и гуманитарную деятельность.

В настоящее время реализуются проекты в различных областях и городах Кыргызстана. Среди таких проектов расширение детской больницы вместимостью 212 койко-мест в Бишкеке, церемония закладки капсулы состоялась в начале сентября с участием президента КР Садыра Жапарова (да хранит его Аллах). Также состоялась церемония открытия школы вместимостью 500 ученических мест, построенной в рамках проекта строительства школ, финансируемого Саудовским фондом развития", - сказал посол.


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URL: https://www.vb.kg/423064
Теги:
Саудовская Аравия, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан, посол
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