"Требуем не будоражить народ!". Ветераны ГКНБ выступили в поддержку Ташиева

Ветераны ГКНБ выступили в поддержку нынешнего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Текст обращения представлен ниже:

"Мы, ветераны силовых органов, хотим выступить с обращением по поводу требований так называемой оппозиции в отношении главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Члены т.н. "Объединенного демократического движения" требуют отставки Камчыбека Ташиева, заявляя, что подписанный им протокол по регулированию ситуации на границе, в частности, по их утверждению, "снятие четырех пограничных постов оставило наших баткенских соотечественников беззащитными. Наш встревоженный народ выступил с жесткими требованиями к действующей власти. ОДД относится с понимаем и полностью поддерживает требования людей", - говорится в их заявлении.

Нас, ветеранов, возмутило подобное, крайне кощунственное заявление, направленное на манипулирование общественным мнением. Во-первых, народ – население приграничных территорий, нуждающееся в мире и согласии на границе, тревожат именно подобные заявления, истинной целью которого является попытка воспользоваться ситуацией в своих меркантильных интересах. И это в то время, когда власти страны, в том числе и Камчыбек Ташиев, заняты тем, как скорее устранить последствия произошедшего, восстановить разрушенную и сожженную инфраструктуру и обеспечить население соответствующим жильем, кровом, решить другие вопросы. Сейчас жителей приграничья волнуют приближающиеся холода, и нужно как можно быстрее помочь им всем миром. Либо вместо необоснованной критики, если не практически, помочь действительно полезным советом.

Мы считаем, что подписанный между сторонами протокол был необходим, благодаря ему остановилось столкновение, наступил мир и жители сел могут вернуться на свои места обратно.

Что же касается тех лиц, которые требуют отставки Камчыбека Ташиева, то сотрудники и ветераны ГКНБ знают, что среди них есть и бывшие руководители ГКНБ, которыми ничего созидательного и примерного не сделано, будучи на своей должности. В то же время мы, ветераны, в числе других являемся свидетелями того, какая работа Ташиевым проводится по обеспечению полноценной работы органов безопасности, какая им проделана огромная работа по созданию необходимых для этого условий. И по масштабности, и по важности такая работа делается руководителем впервые, не только в постсоветское время, но и в спокойное советское время, тем самым он вписал свое имя в соответствующую историю отечественных спецслужб. Конечно, необходимо сделать еще много работы, для того чтобы работа ГКНБ никогда не подвергалась критике. Хотя здоровая критика всегда учитывается нынешним руководством ГКНБ благодаря Камчыбеку Ташиеву.

Ветераны, как часть общественности, требуют от псевдопатриотов не будоражить народ, не нагнетать ситуацию в стране, тем более в такое трудное время", - говорится в обращении бывших силовиков.