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Линия одна - стоимость проезда в общественном транспорте все дороже

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- Вячеслав Аникин
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Мэрия Бишкека решила вновь увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Но пока отцы города, по их словам, только изучают "давно назревший вопрос".

Правда, в феврале прошлого года столичные власти уже поднимали цены, но теперь вот вновь взялись за старое. В принципе их понять можно. Если два года назад литр дизельного топлива стоил 38 сомов, то сейчас 75–76. В разы увеличилась, как говорят руководители транспортных предприятий, стоимость запасных деталей. Ропщут водители автобусов и троллейбусов, требуя поднять заработную плату, а хозяева бусов грозят забастовками и другими акциями протеста.

В сложившихся обстоятельствах администрация города решила поиграть в дипломатию. Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров недавно заявил журналистам о своем намерении сначала изучить общественное мнение, составить расчеты с транспортниками, а потом принимать окончательное решение. "Но в любом случае, - подчеркивал градоначальник, - оплата за проезд поднимется максимум на 3–4 сома". Когда осуществится это намерение, говорить преждевременно. В мэрии на этот вопрос отвечают уклончиво: "Сначала нужно согласовать все технические расчеты, затем отдать их на рассмотрение депутатам столичного кенеша". Но водители маршруток - к гадалке не ходи - обязательно начнут торопить чиновников. Значит, повышение тарифов точно произойдет до нового года.

Что предпринимают власти для того, чтобы эта горькая пилюля хоть немного была сладкой?

В столичном департаменте транспорта зреет идея ввести так называемый дифференцированный тариф. То есть владельцы электронной карты "Тулпар" будут платить меньшую сумму, чем любители наличных расчетов. Этот вариант, убеждены чиновники, приведет к повышению заработной платы водителей, появится возможность постепенно приобретать новые автобусы и троллейбусы. На чем основан оптимизм городских властей - понятно. У горожан будет стимул приобретать карты "Тулпар", в результате экономика транспортных предприятий значительно улучшится. Деньги будут идти в кассу, а не в карман водителям.

Возможно, эта мера принесет результаты, но в любом случае частичные. Общественный транспорт во всем мире функционирует в основном за счет бюджета. Бишкекское троллейбусное управление, автобусные парки без поддержки мэрии не смогут приобретать новые машины и платить водителям достойную зарплату. Даже если горожане будут платить по 50 сомов за проезд, все равно транспортники не решат свои проблемы. В предлагаемых обстоятельствах есть только один выход: приобретать автобусы и троллейбусы в лизинг. 10 лет назад троллейбусное управление так и поступило - эксперимент оказался более чем успешным. Те 30 электрических машин до сих пор бодро колесят по Бишкеку.

Наверно, если бы автобусы производились в Кыргызстане, вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте так остро не стоял. Столичные чиновники лет 10, если не больше, регулярно вешали горожанам по этому поводу лапшу на уши. В прессе периодически мелькали сообщения о скором открытии сборочных автопредприятий совместно с японскими, китайскими, российскими предпринимателями. Затем появились ура–сообщения о вот–вот создающихся заводах по производству электробусов. У горожан голова шла кругом от этих проектов. Но в результате, как всегда, вышел пшик. Отцам города нужно признать: в их рядах нет толковых менеджеров, способных решать серьезные экономические вопросы. Без инициативных специалистов сегодня никуда.

О городских маршрутках сказано столько, что добавить, кажется, больше нечего. И все же есть смысл вставить одну небольшую ремарку: почему власти Узбекистана смогли организовать совместное предприятие по производству малогабаритных автобусов с китайцами, а мы нет? Эти небольшие 20–местные автобусы могли бы отвозить пассажиров с конечных остановок Бишкека в наши многочисленные жилмассивы и даже в пригородные села. По центральным улицам столицы должен ездить только вместительный транспорт. Но и об этом горожанам приходится только мечтать.


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URL: https://www.vb.kg/423071
Теги:
мэрия, тарифы, Бишкек, общественный транспорт
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