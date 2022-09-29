"Карту казаха" начнут выдавать в Казахстане

"Карту казаха" будут выдавать в РК для этнических казахов, которые хотят открыть бизнес в стране и оставаться со своим гражданством. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает "Казинформ".

"Есть этнические казахи, живущие за рубежом, имеющие там бизнес, и, желающие сохранить связь с исторической родиной. Поэтому, по мировому опыту, мы хотим начать применять "Карту казаха". Этническим казахам, не желающим переезжать с места жительства за рубежом, но желающим открыть у нас бизнес и внести вклад в развитие Казахстана, будет предоставлена полная возможность приезжать в нашу страну", - сказала Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК.

По ее словам, визы им будут выдаваться в облегченном порядке с возможностью временного проживания до 10 лет.

Ранее Тамара Дуйсенова озвучила статистику касательно приехавших в нашу страну для трудоустройства россиян.