Погода
$ 82.18 - 83.18
€ 80.50 - 81.50

"Карту казаха" начнут выдавать в Казахстане

90  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Карту казаха" будут выдавать в РК для этнических казахов, которые хотят открыть бизнес в стране и оставаться со своим гражданством. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает "Казинформ".

"Есть этнические казахи, живущие за рубежом, имеющие там бизнес, и, желающие сохранить связь с исторической родиной. Поэтому, по мировому опыту, мы хотим начать применять "Карту казаха". Этническим казахам, не желающим переезжать с места жительства за рубежом, но желающим открыть у нас бизнес и внести вклад в развитие Казахстана, будет предоставлена полная возможность приезжать в нашу страну", - сказала Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК.

По ее словам, визы им будут выдаваться в облегченном порядке с возможностью временного проживания до 10 лет.

Ранее Тамара Дуйсенова озвучила статистику касательно приехавших в нашу страну для трудоустройства россиян.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423072
Теги:
Казахстан, соотечественники
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  