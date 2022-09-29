Погода
$ 82.18 - 83.18
€ 80.50 - 81.50

МВД распространило видео задержания министра образования и науки КР

62  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызской Республики распространила видео задержания министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева.

Напомним, что глава министерства был задержан вчера в рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере (110 тысяч сомов) при зачислении в отечественные вузы иностранных студентов. Алмазбека Бейшеналиева задержали при получении взятки.

По итогам расследования уголовного дела общественности будет предоставлена полная информация.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423076
Теги:
задержание, взятка, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  