МВД распространило видео задержания министра образования и науки КР

Пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызской Республики распространила видео задержания министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева.

Напомним, что глава министерства был задержан вчера в рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере (110 тысяч сомов) при зачислении в отечественные вузы иностранных студентов. Алмазбека Бейшеналиева задержали при получении взятки.

По итогам расследования уголовного дела общественности будет предоставлена полная информация.