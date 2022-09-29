Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов принял участие в закрытии "Недели Манаса"

Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов принял участие в церемонии закрытия Недели "Манаса", проходившей в городе Бурса (Турецкая Республика) в рамках IV Всемирных игр кочевников. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Выступая на мероприятии, госсекретарь отметил, что эпос "Манас" является энциклопедией национальных и общечеловеческих ценностей, вершиной устного творчества.

"Мы с гордостью можем сказать, что кыргызы внесли огромный вклад в мировую культуру, в том числе в культуру тюркоязычных народов, через произведения нашего великого писателя Чингиза Айтматова и эпос "Манас". Эпос "Манас" был, есть и будет неисчерпаемым источником духовных и национальных ценностей не только для кыргызского народа, но и для коренных тюркских народов, и даже для всего человечества", - сказал он.

Касмамбетов подчеркнул, что Неделя эпоса "Манас" проводится в преддверии IV Всемирных игр кочевников для популяризации тюркской культуры на международном уровне.

Как он добавил, Бурса является городом, занимающим особое место в истории тюркского народа, золотыми воротами тюркской культуры и цивилизации, городом, ставшим символом дружбы и братства в истории двух братских народов Кыргызстана и Турции.

Госсекретарь напомнил, что в XI веке сотни кыргызских воинов прошли тысячи километров, чтобы помочь турецким братьям в судьбоносной битве и пожертвовали своими жизнями. Мемориал памяти кыргызских воинов в городе Изнике - яркое доказательство того исторического события.

"Это событие стало самым важным моментом в истории обоих народов. Эти кыргызские воины были потомками Манаса. И чтение эпоса "Манас" в городе Бурсе является нашим священным долгом перед нашими великими предками", - сказал госсекретарь.

В мероприятии приняли участие известные сказители-манасчы из Кыргызстана, Казахстана и Турции.

Сказители-манасчы представили свое исполнение отрывков из древнего эпоса "Манас". Также выступили коллективы народных танцев.

В рамках Недели "Манаса", которая продолжалась в течение недели в одном из парков города Бурсы, был установлен рекорд по самому продолжительному исполнению эпоса "Манас". Манасчы Рыспай Исаков исполнял эпос более 113 часов.

На церемонии закрытия ему был вручен сертификат Книги рекордов Гиннесса.